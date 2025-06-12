Morilla Turrión será el árbitro del Nàstic-Real Sociedad B

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic de tarragona ya sabe quién será el árbitro del primer partido de la final del play-off de ascenso contra la Real Sociedad B. Alejandro Morilla Turrión será el encargado de pitar el que será también el último partido de la temporada en el Nou Estadi Costa Daurada.

El colegiado navarro de 25 años ya ha silbado al Nàstic esta temporada. Concretamente, fue la victoria por 1-0 contra el Barakaldo en el Nou Estadi, un duelo sin muchas incidencias. Además, el año pasado pitó el empate a cero entre el Sabadell y el Nàstic.

Morilla Turrión también ha dirigido a la Real Sociedad B, concretamente en dos ocasiones: la derrota por 1-0 en el campo de la Zamora y la victoria del filial vasco por 3-0 contra el Barça Atlètic en Zubieta. Morilla Turrión también ha dirigido duelos con máxima presión esta temporada, porque fue el encargado de silbar el derbi entre la Cultural Leonesa y la Ponferradina que acabó 2-0 para los leoneses con dos jugadores expulsados para los de Ponferrada.

Alaiz Gutiérrez Martino y Jon Martínez Senosiain serán sus árbitros asistentes y Fernando Román Román ha sido seleccionado como cuarto árbitro.