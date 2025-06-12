Ander Gorostidi: «Tenemos que aprovechar nuestras cartas y la mejor es el Nou Estadi lleno»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Ya han pasado unos días desde la victoria del sábado contra el Real Murcia. ¿Qué sensaciones tiene?

«Mucha alegría, no puedo decir otra cosa. Fue una sensación muy bonita, era una final y nos sacamos la tensión de encima de golpe. Fue un momento único, de aquellos que quedan para el recuerdo para toda la vida».

¿Cómo se vivió desde dentro? Vivió un escenario complicado con 30.000 personas en contra y mil guerreros nastiquers animando.

«Creo que son los partidos que todos queremos jugar. Sí que es verdad que había mucha gente en la gradería en nuestra contra, pero lo vivimos con toda la tranquilidad. Sabíamos lo que nos encontraríamos, sabíamos lo que íbamos a hacer y esperamos nuestro momento. Creo que fue un partido bastante controlado, ellos tuvieron su momento, nosotros el nuestro y lo aprovechamos».

Durante el partido hubo una acción en la que no dudó en hacer todo un placaje para evitar un contraataque. Se pudo oír a todos los nastiquers pidiendo que la hicieras.

«Sí, la verdad es que en aquel momento lo primero que pensé era que el rival no podía avanzar ni un metro más. Era la recta final, quizás el minuto ochenta y estábamos muy cansados, así que se tenía que hacer y lo hice. Era el momento de parar el ritmo del partido, evitar transiciones y controlarlo todo lo máximo posible, creo que lo conseguimos bien».

Cuando silbó el final el árbitro, se vio el aligeramiento y la euforia sobre el césped.

«Fue como si todo el peso que cargábamos encima cayera en el suelo de golpe. Todo el cansancio, todos los nervios, todo fuera. Hemos estado trabajando todo el año para eso y estamos super contentos, porque ha dado sus frutos y también tuvimos este punto de suerte que en otros momentos nos ha faltado».

La victoria deja de nuevo al Nàstic a dos pasos del sueño. ¿Cómo se siente volviendo a este escenario un año después?

«Estoy muy contento y puedo decir que todos estamos convencidos de que podemos hacerlo. El año pasado pasó aquello que todos sabemos, pero es el pasado. Intentaremos dejar de lado estos sentimientos y centrarnos en el día a día, que es más efectivo. Nos quedan dos finales, pero la primera es este sábado delante de nuestra gente. Estoy convencido de que con los nuestros podemos hacer un buen partido y empezar la eliminatoria con un resultado positivo».

Mirando atrás y también el final del año pasado, ¿cómo valora estar de nuevo en una final de 'play-off' de ascenso a Segunda?

«Es un mérito inmenso. Eso demuestra que el equipo se sobrepuso al golpe duro, que trabajamos durante el curso para volver a estar donde estamos y que nos merecemos el premio gordo. Trabajamos para eso y estamos convencidos de que lo conseguiremos».

Este año ha sobrepasado los cien partidos con el Nàstic y suma su temporada más goleadora. También rechazó ofertas para quedarse. Parece que su mensaje es «tengo que subir sea como sea».

Tenía claro cuando acabó la temporada que tenía que continuar. No me podía marchar de aquí sin conseguir el objetivo. También quiero agradecer a la plantilla, al cuerpo técnico y al club la confianza en mí, porque yo trabajo sobre el césped para demostrarles que su confianza es acertada. Ahora, a nivel personal soy muy feliz aquí en Tarragona, pero espero estar todavía más feliz dentro de quince días si conseguimos el objetivo del ascenso».

¿Qué destaca del rival de la final de ascenso, la Real Sociedad B?

Es un equipo que llega a Tarragona con poco que perder. Al final es un filial, y son jóvenes jugadores que no tienen la presión ni la necesidad de subir. Nos plantearán un partido muy complicado, con mucho ritmo e intensidad, Son jugadores muy talentosos y nosotros tenemos que aprovechar nuestra experiencia y dar nuestra mejor versión para hacer frente a su fútbol. Me espero un partido más abierto y con más transiciones que contra el Murcia».

Usted se crio en Zubieta. ¿Cómo es el rival por dentro?

«Zubieta es una gran familia. La Real Sociedad B es un club muy familiar y cada año compite en la parte alta. Tienen talento y también humildad para trabajar hasta el último esfuerzo. Sólo puedo decir cosas positivas del club y será un partido especial por mi parte, pero pienso que nos tenemos que centrar en nosotros mismos».

¿Después de la victoria contra el Murcia, cómo se prepara el equipo para no confiarse?

«De la misma manera que el anterior. Eso es una final de play-off y los anteriores partidos ni tampoco la liga regular cuentan para nada. Será un partido todavía más complicado que el del Murcia por el simple hecho de que es una final. Así nos hemos mentalizado y saldremos este sábado con todo desde el primer momento».

¿Es el Nou Estadi clave para forzar los puntos bajos de un rival poco acostumbrado a jugar con tanta presión?

«El Nou Estadi es el jugador número 12. Los aficionados nos levantaron cuando peor estábamos en el duelo contra el Murcia y gracias a ellos nos llevamos la eliminatoria. No tengo ninguna duda que nos animarán al 200% cada minuto. Tenemos que aprovechar nuestras cartas, nuestra experiencia y el apoyo de la afición tendrán que ser diferenciales contra un equipo tan joven y despreocupado como la Real Sociedad B».