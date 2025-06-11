El Nàstic ha informado este miércoles del procedimiento de que tendrán que seguir a todos los socios que quieran acompañar el equipo en el partido de vuelta de la final del play-off de ascenso a la Segunda División. El decisivo enfrentamiento se disputará el próximo domingo 22 de junio, a las 20 horas, a las instalaciones de Zubieta, campo de la Real Sociedad.

Desde hoy mismo y hasta el lunes 16 de junio a las 19 horas, los socios interesados pueden inscribirse a través del formulario habilitado por el club. Una vez finalizado el plazo de inscripción, el martes 17 por la tarde (horario todavía para confirmar), se llevará a cabo el sorteo ante notario en la sala de prensa del Nou Estadi Costa Daurada, con un aforo limitado a 20 personas. El resultado del sorteo también se publicará en las redes sociales oficiales del Nàstic.

El club grana ha recibido un total de 300 entradas por parte de la Real Sociedad, con un precio de 20 € cada una. De estas, 150 se asignarán mediante sorteo entre los socios inscritos, 50 estarán reservadas para la peña Orgull Grana y las 100 restantes se destinarán a compromisos institucionales y logísticos del club, como jugadores, cuerpo técnico, patrocinadores, trabajadores y miembros de la SAE.