El Nàstic rompe ‘maldiciones’ con su billete a la final, pero todavía tiene fantasmas para asustar

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona se encargó de asustar fantasmas y romper maldiciones en la noche mágica de la victoria contra el Real Murcia para obtener un billete en la final. El conjunto grana alcanzó el primer triunfo fuera de casa desde el 1 de febrero y fue el primero quinto clasificado en acceder a las finales del play-off de ascenso de la Primera Federación. Ahora, los grana tienen por delante otro fantasma, porque se volverán a jugar el ascenso un 22 de junio.

El conjunto de Luis César ha tenido que luchar contra la estadística y sus propios fantasmas para llegar hasta la final. De hecho, afrontaban el duelo en el estadio Enrique Roca con la obligatoriedad de ganar para acceder a la siguiente ronda. Lo que era una meta a un gol de distancia, en los días previos al partido se veía como escalar el Everest.

De hecho, el Nàstic no lo había conseguido en las últimas 8 salidas de liga. El último triunfo a domicilio fue un 1 de febrero en Balaídos con un 0-1, un resultado que se repitió el pasado sábado con un Nàstic heroico que consiguió la victoria fuera de casa en el momento más importante de la temporada.

Esta no era la única maldición rompió el Nàstic con su gesta en el estadio Enrique Roca. De hecho, en las 12 eliminatorias de ida y vuelta en la historia del play-off de Primera Federación, nunca un equipo había ganado el partido de vuelta como visitante.

Aquel mismo sábado el Antequera no lo consiguió y cayó contra la Ponferradina. El pasado domingo dos equipos más acompañaron al Nàstic en esta línea con las victorias a domicilio del Mérida y del Andorra, aunque sólo el conjunto pirenaico pasó a la final.

Todavía hay ‘maldiciones’

El Nàstic de Tarragona tendrá que seguir remando contra la historia de la Primera Federación. En todas las temporadas de vida de esta categoría, los dos equipos que han acabado en segunda posición han subido a Segunda División, menos dos excepciones y en estas los que subieron siempre fueron los terceros.

La primera fue el curso 2021/2022. Entonces, el play-off era a partido único y en un campo neutral, unas circunstancias que se arrastraban por las restricciones de la covid. Entonces, el Villarreal B, como segundo, ascendió de categoría y le acompañó el Albacete, que fue el tercer clasificado y obtuvo el billete después de ganar al Deportivo.

El segundo ejemplo fue el más doloroso. Concretamente, fue el año pasado cuando el Málaga, tercer clasificado, alcanzó el ascenso en el Nou Estadi Costa Daurada un doloroso 22 de junio. Después de romper ‘maldiciones’ con la noche mágica en Murcia, el Nàstic volverá a jugarse el ascenso de categoría un 22 de junio, un año después de la tragedia. De hecho, lo hará, de nuevo, contra un tercer clasificado, la Real Sociedad B. Eso sí, esta vez será a domicilio, en las instalaciones de Zubieta.

El Nàstic está a dos pasos del sueño y el primero será este sábado a las 20.30 horas en el Nou Estadi. El conjunto de Luis César tendrá la oportunidad de asustar a los fantasmas de Vigo, cuando los grana se enfrentaron a un filial con el que superaron en casa y empataron fuera. Eso sí, sí una cosa demostró la noche mágica de Murcia, es que las ‘maldiciones’ están para romperlas y los fantasmas, para asustarles.