Mikel Goti, el crack de la Real Sociedad B que apunta al primer equipo

El Nàstic de Tarragona tendrá que tener un plan específico para parar a la estrella de la Real Sociedad B: MIkel Goti. El mediocampista de Gorliz es el proyecto más destacado del filial del conjunto vasco y casi tiene asegurada una plaza del primer equipo para competir en Primera División la próxima temporada.

Goti ha completado su mejor temporada en el Sanse, anotando un total de 13 goles y repartiendo cuatro asistencias, unas cifras que, para un mediocampista están por encima de esta categoría y que no han sido conseguidas por ningún jugador de este perfil en el filial vasco. De hecho, medios que siguen la actualidad ya lo comparan con Alexander Isak, jugador sueco que triunfó con el primer equipo antes de marcharse al Newcastle inglés.

Goti es un mediocampista con una gran calidad técnica y con mucha llegada desde la segunda línea, pero su capacidad goleadora está relacionada con su calidad en el tiro desde la distancia. El filial vasco es un equipo que ha destacado durante toda la temporada por su capacidad de marcar desde fuera del área y Goti ha sido uno de los protagonistas.

De hecho, el Nàstic ya sufrió esta calidad este año en Zubieta. Goti se encargó de poner el 1-1 final contra el conjunto grana con un gran remate con su pierna izquierda a un par de metros de la frontal para sorprender a Alberto Varo.

Proyección en el primer equipo

La Real Sociedad se encargó de dejar bien ligado el futuro de Mikel Goti. El equipo vasco pescó en Goti del Bilbao Athletic en 2023. Después de formarse en las categorías inferiores del Athletic de Bilbao, el de Gorliz hizo las maletas para ir al filial del equipo rival.

Su rendimiento esta temporada provocó que fuera un habitual en los entrenamientos con el primer equipo de Imanol Alguacil. De hecho, llegó a debutar en Copa del Rey para marcar un gol en la primera ronda contra el equipo valenciano Jove Espanyol.

Hace unos meses, el conjunto txuri-urdin lo renovó hasta 2028. Además, su proyección hacia el primer equipo puede llegar de la forma más natural porque, precisamente, Sergio Francisco, quien fue el entrenador del filial las últimas tres temporadas, será el técnico del primer equipo el próximo curso, y ya sabe de primera mano las virtudes del crack del Sanse.

Además, el hecho de promocionar es un camino que varios jugadores del Sanse ya han recorrido. Pablo Marín, mediocampista que el año pasado se enfrentó al Nàstic en dos ocasiones, fue un habitual este año en La Liga, de la misma manera que el lateral Jon Aramburu.

De esta manera, el Nàstic tiene la tarea de frenar a un jugador que el año que viene podría estar triunfado en categorías superiores, tal como pasó con Nicolas Jackson. El delantero del Villarreal B que frustró el ascenso del Nàstic a Vigo y que, el año siguiente fichó por el Chelsea inglés.