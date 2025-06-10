Enric Pujol y Unai Dufur, el dúo dinámico que se ha consolidado en la defensa del Nàstic

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona ha tenido un problema en la defensa durante toda la temporada. Durante el curso se han visto más de siete combinaciones de hombres en la defensa grana, pero, finalmente, la noche mágica en Murcia graduó a la pareja fija en la retaguardia con Unai Dufur y Enric Pujol.

La fragilidad defensiva de la conjunta grana ha obligado a hacer varios golpes de timón durante la temporada para buscar la mejor solidez posible. Además, también para encontrar la salida de la pelota. Ahora, Dufur y Pujol se han convertido en la pareja definitiva más inesperada y, a las órdenes de Luis César Sampedro, ha cerrado dos porterías a cero, una con Dani Rebollo y la otra con Alberto Varo.

Enric Pujol se graduó en el estadio Enrique Roca. El jugador del filial del Nàstic repitió la titularidad en el play-off y cumplió con buena nota en un escenario atípico con más de 31.000 personas en contra. El de Gandesa mantuvo su carácter y seguridad para no dudar en ningún choque contra el ataque del Real Murcia. Fue un partido de exigencia, primero por el ambiente, segundo por el hecho de ser un partido decisivo en el peor escenario y, finalmente, por la más de media hora de sufrimiento en la que la defensa grana tuvo que sacar agua como pudo para aguantar los ataques del Murcia.

Pujol debutó en el último partido de liga contra el Arenteiro. Tuvo más de veinte minutos para mostrarse y apuntó maneras. Luis César siguió al jugador durante los entrenamientos y tuvo bien claro que era su hombre en la retaguardia en el play-off. El de Gandesa aprovechó su oportunidad y pasó de ser un hombre importante con el Juvenil A del Nàstic a convertirse en uno de los centrales fijas, dejando a Antonio Leal en el banquillo en la fase de promoción de ascenso.

El defensor del Nàstic, Unai Dufur, durante el partido de la primera vuelta en el campo del Amorebieta.Amorebieta

El devuelto

Al lado de Enric Pujol también ha habido un jugador inesperado en este tramo final de la temporada. Unai Dufur es el otro fijo de una demarcación que este año no ha tenido propietario. Desde la llegada de Luis César en el banquillo del Nàstic hubo un giro inesperado en el destino del central navarro. Dufur pasó de ser el quinto central en la lista de prioridades a estar al frente. De hecho, Dufur es uno de los pocos jugadores que siempre ha estado en el once inicial con el técnico gallego.

El navarro empezó el curso como el fijo de la defensa, pero sus actuaciones irregulares lo enviaron al banquillo en la segunda vuelta. Desde enero, Dufur sólo había jugado seis partidos y sólo dos como titular. Óscar Sanz y Gorka Pérez lo superaron en la lista de prioridades, hasta la entrada de Luis César. Con el técnico gallego el navarro es el titular y ha mostrado actuaciones de nivel para merecer esta posición. Además, en estos dos partidos de play-off ha mostrado una cara renovada con contundencia en sus acciones y pocas dudas.

El Nàstic supo sufrir en los dos partidos de play-off contra el Real Murcia y gran parte del mérito viene por la actuación de este dúo dinámico que se ha convertido Enric Pujol y Unai Dufur. El sábado a las 20.30 h, los dos centrales apuntan a repetir en el primer partido contra la Real Sociedad B.