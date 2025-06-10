Enric Pujol y Pablo Fernández, en el once ideal de las semifinales del Play-Off de ascenso

Imagen de Pablo Fernández marcando el gol de la victoria en el partido contra el Murcia.Flickr

La Primera Federación ha publicado esta mañana el once ideal de las semifinales del play-off de ascenso a Segunda División, con doble representación grana. Pablo Fernández y Enric Pujol han sido escogidos entre los mejores futbolistas de esta fase, como figuras clave en la clasificación del Nàstic para la gran final.

El delantero asturiano ha sido la gran referencia ofensiva del equipo en la eliminatoria contra el Real Murcia. Su suplencia en el partido de ida sorprendió a todo el mundo, pero una vez entró en el campo, transformó el juego, inclinando el terreno hacia la portería rival. Con él al frente, el Nàstic empató el gol inicial de Pedro Benito gracias a un chut imparable del Faro de Candás que se coló por la escuadra.

En el partido de vuelta, en Murcia, fue titular y nuevamente protagonista. Lideró el ataque grana, luchando con los centrales del conjunto murciano —el gran punto fuerte del equipo de Fran Fernández-, y marcó el gol decisivo con un movimiento magistral de nueve dentro del área, culminando con la izquierda una precisa centrada de Víctor Narro desde la derecha.

La gran revelación de la eliminatoria, sin embargo, ha sido Enric Pujol. Luis César confió en el central de Gandesa —que todavía está en edad juvenil— y lo hizo debutar como titular en una posición tan exigente como el eje de la defensa, en un contexto de máxima presión como es un play-off de ascenso, con sólo 20 minutos de rodaje previo.

La respuesta del joven ebrense no podía ser mejor: personalidad, contundencia y seguridad. Pujol ha sido prácticamente inexpugnable y ha consolidado una sólida pareja con Unai Dufur. Además, ha demostrado una notable calidad en la salida de pelota, justificando con creces la arriesgada apuesta del entrenador y reforzando la idea de que cada vez hay más jóvenes preparados para competir al máximo nivel.

En este once ideal también figura un rival directo del Nàstic en la final: Jon Balda, lateral izquierdo de 23 años de la Real Sociedad B, que destacó en la igualada eliminatoria contra el Mérida.

Con respecto al resto del equipo, el Andorra —que superó su eliminatoria con claridad— aporta cuatro jugadores: el portero Ratti, los defensas Sergio Molina y Pau Casadesús, y el delantero Lautaro de León.

También encontramos a dos futbolistas de la Ponferradina: Marc Doué y José Luis Cortés. Y a pesar de quedar eliminados, Álex Rubio (Antequera) y Pablo Ganet (Mérida) completan el once como interiores, después de haber mostrado un gran rendimiento en sus respectivas eliminatorias.