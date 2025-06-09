El Nàstic ya friega el pleno total para el duelo final contra la Real Sociedad B

Imagen de la grada de preferente del Nou Estadi durante el partido de Play-Off del año pasado contra el Ceuta.Nàstic

El Nàstic está a punto de colgar el cartel de “sold out” para el trascendental partido de vuelta de la final del play-off de ascenso a Segunda División ante la Real Sociedad B. Fuentes del club han confirmado esta mañana que sólo quedan disponibles unas pocas localidades en la zona superior de Preferente.

Este anuncio contradice las informaciones que habían circulado en las últimas horas, las cuales afirmaban erróneamente que las entradas ya se habían agotado a causa de un problema técnico con la web de venta. Desde el club se ha aclarado que en ningún caso se habían agotado todas las localidades en aquel momento.

Con la respuesta masiva de la afición grana, que no ha fallado en ninguna de las citas importantes de esta temporada, todo apunta que el Nou Estadi Costa Daurada vivirá hoy mismo un nuevo pleno absoluto. Se espera que el club pueda anunciar el pleno total esta misma noche.