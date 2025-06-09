Ya se conocen los horarios de la final del Play-Off de ascenso del Nàstic a Segunda

Ya se han publicado los horarios de los partidos de la eliminatoria final entre el Nàstic y la Real Sociedad B por el ascenso a Segunda División. Los granas se enfrentarán al filial Txuri-urdin que será el último rival a batir para conseguir el anhelado objetivo.

El partido de ida se disputará en Tarragona. El Nou Estadi Costa Daurada será el escenario del partido el sábado 14 de junio a las 20:30 horas.

Una semana después, el domingo 22, el Nàstic visitará las instalaciones de Zubieta para cerrar una temporada que puede ser histórica. El partido se disputará a las 20 horas.