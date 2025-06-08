La Real Sociedad B, rival del Nàstic en la final del play-off

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic ya sabe quién será su último rival en el camino a Segunda. El filial vasco superó en el Mérida y se enfrentará al Nàstic a la final del play-off de ascenso. Después de la victoria épica contra el Real Murcia, los de Luis César tendrán que superar a un filial para subir de categoría.

La Real Sociedad B sufrió de lo lindo para subir. Cayó por 0-1 contra el Mérida y tuvieron que jugar la prórroga con la eliminatoria igualada con un hombre menos. El Sanse aguantó los minutos en inferioridad y dejó el marcador con un 0-1 final que fue el 1-1 en el global de la eliminatoria. El empate los favoreció, como mejor clasificado (tercero) que el Mérida (cuarto).

De esta manera, el Nàstic y la Real Sociedad B se darán cita la semana que viene al Nou Estadi Costa Daurada y el fin de semana del 21 y 22 de junio en Zubieta.