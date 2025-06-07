Matar o morir, el Nàstic contra todos en el estadio Enrique Roca

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Los gladiadores de Tàrraco y la Antigua Roma decían "Ave Caesar, morituri te salutant". En otras palabras, a "Salve César, los que morirán te saludan". Ahora, comandados por Luis César, el conjunto grana se vestirá de verde el día en el cual se decide si está permitido seguir soñando. No queda otra, salir a la arena y matar o morir. Se tiene que ganar al Real Murcia para continuar vivo en la lucha por el ascenso de categoría.

Hoy, en las 20.30, empezará la lucha en el Estadio Enrique Roca. Más de 30.000 personas se esperan en la gradería, un millar de ellos serán del Nàstic. Por otra parte, en la pantalla del Parc Francolí, otro millar, como mínimo, darán apoyo a distancia. Después del 1-1 en el Nou Estadi, al Nàstic sólo le vale la victoria, porque un empate daría el pase al Murcia. Eso sí, será el choque del peor local contra el peor visitando, porque el Nàstic no gana desde el 1 de febrero.

En la previa del partido, Luis César esperaba un Real Murcia que «saldrá con mucha energía, intentando conectar con su afición». Por la parte de su equipo, César apuntaba que «hemos analizado los errores y creo que estaremos mejor en Murcia». Con respecto al partido, Luis César subrayaba que «me gusta el fútbol con control y progresión. No quiero un partido de ‘balonmano jugado con los pies’, de área en área. Hay que encontrar el equilibrio: ni sólo tener la pelota sin atacar, ni sólo atacar sin control».

Del Nàstic han salido cinco autocares que llegarán hacia las 18 horas en el estadio Enrique Roca. Se espera un gran ambiente con una fanzone del equipo murciano. Les espadas ya están afiladas. Sólo falta que llegue la hora de salir a la arena.