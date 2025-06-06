Xisco Campos: «Del ascenso que viví con el Nàstic no me olvidaré nunca en la vida»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El último sábado se cumplieron diez años del último ascenso del Nàstic. Usted era el capitán. ¿Cómo se sintió?

«Es un momento que no olvidaré nunca. Era lo único que quedaba del equipo que bajó de Segunda División y para mí era un reto personal volver al fútbol profesional con el Nàstic. Cada año siempre hay alguien por las redes sociales, excompañeros o amigos que me recuerdan lo que hicimos el día del ascenso y el sábado también pasó, es una fecha para la historia del club».

¿Qué recuerda de aquel 'play-off'?

«Era un formato diferente. Entonces, como primeros no subíamos de forma directa, sino que teníamos que ganar una eliminatoria. Tenías la tranquilidad de que, en caso de perder, había una segunda oportunidad, pero teníamos que aprovechar la primera. Después de saber el sorteo, sentímos que no sería fácil, pero la verdad es que hicimos una eliminatoria bastante solvente».

El Huesca celebró entonces enfrentarse contra el Nàstic.

«Sí, porque también podía tocar el Cádiz o el Oviedo. Con el tiempo he sabido de jugadores que estaban allí que el mensaje del míster Luis Tevenet era celebrar siempre tocara quien tocara. Eso sí, entonces recuerdo que pensamos que estaban celebrando haber subido antes de jugar contra nosotros. Fue una motivación y les hicimos algún comentario en el túnel de vestuarios antes de salir al duelo».

Aquel 'play-off' fue similar a este porqué también llegó después de un palo muy grande, entonces el de Llagostera.

Los golpes tan duros y los fracasos en el deporte hacen madurar. Si lo gestionas bien es una ventaja. A nosotros nos costó al principio, con la acumulación de rabia y tensión, pero poco a poco fue un fuego que nos ayudó mucho en el play-off».

También jugó en el Real Murcia antes de llegar al Nàstic.

«Sí. Es una ciudad muy futbolera en la que el objetivo es subir. Es prioritario, es su necesidad y jugando en casa creo que será un partido muy bonito de ver».

Conoce a Luis César, coincidió con él. ¿Qué puede decir del entrenador?

«Fue el entrenador cuando llegué a Tarragona. Aprendí mucho del él y su carácter y le deseo lo mejor».

¿Qué es de Xisco Campos ahora?

«Formo parte del cuerpo técnico del primer equipo del Mallorca. Intento ayudar al máximo a los futbolistas y a controlar cualquier detalle que pueda ayudar a los jugadores».

Cuando se despidió dijo que volvería al Nàstic. ¿Todavía puede pasar?

«El Nàstic siempre será mi casa, es un club al que siempre estaré agradecido. Jugué seis años, y eso en el fútbol de ahora es difícil. Mis hijos son de Tarragona, quién sabe lo que puede pasar en el futuro».