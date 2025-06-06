Fútbol
El Nàstic, el Olympique de Marsella, el Valencia CF y el Al Jazira disputarán un torneo de pretemporada en Tarragona
El Nou Estadi Costa Daurada será escenario principal de este prestigioso torneo internacional de pretemporada del 24 al 29 de julio
Tarragona se convertirá este verano en uno de los epicentros del fútbol europeo con la celebración del AirCup 2025, un torneo internacional de pretemporada que vivirá su primera edición entre el 24 y el 29 de julio. El Nuou Estadi Costa Daurada será la sede principal de la competición, que también contará con un partido en el Nou Estadi Nacional de la Federación Andorrana de Fútbol.
Los equipos participantes serán el Olympique de Marsella, el Valencia CF, el Al Jazira Club de los Emiratos Árabes y el Gimnàstic de Tarragona, que ejercerá como club anfitrión. Serán cuatro partidos de máximo nivel, tres de los cuales se disputarán en el Templo grana.
Los horarios de los enfrentamientos son los siguientes:
- Al Jazira – Nàstic: 24/07/2025, 20.30 h, Nou Estadi Costa Daurada
- Olympique de Marsella – Al Jazira: 26/07/2025, 20 h, Nou Estadi Nacional FAF (Andorra)
- Nàstic – Valencia CF: 27/07/2025, 20.30 h, Nou Estadi Costa Daurada
- Valencia CF – Olympique de Marsella: 29/07/2025, 20.30 h, Nou Estadi Costa Daurada
Les entradas estarán disponibles a partir del 15 de junio y se podrán adquirir exclusivamente en línea.
Un torneo con valores
Más allá de la vertiente deportiva, el AirCup 2025 destaca por su carácter innovador y sostenible. Pensado como una herramienta de preparación de cara al inicio de temporada, el torneo apuesta también para la recuperación física de los jugadores y la concienciación ambiental, integrando un enfoque ecorresponsable para impulsar buenas prácticas dentro del mundo del fútbol.