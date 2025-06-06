Gerard Oliva: «La afición del Murcia es espectacular si va bien, pero si no, son muy críticos»

Publicado por Creado: Actualizado:

Estuvo presente en el Nou Estadi en el partido de ida. ¿Cómo lo vio?

«Fue un partido típico de play-off en el cual nadie quiere hacerse daño. Creo que el Real Murcia vino con el objetivo de aguantar el resultado y al Nàstic le faltaron llegadas al principio. Después con la salida de Pablo el equipo estuvo más atrevido».

Usted ya vivió una fase de ascenso con el Nàstic. ¿Cómo se siente para un jugador?

«Son los partidos que todos queremos jugar. El nivel de motivación es muy alto, pero también hay este punto que se suelen ver duelos en el cual nadie quiere cometer un error. Me espero este domingo un partido con un guion similar y al Nàstic le espera un estadio lleno con 30.000 personas seguro».

Formó parte del Real Murcia un año después del descenso administrativo.

«Sí. El Real Murcia tiene una masa social enorme y entonces, estaba enfadada por este suceso. Después de años en Primera y en Segunda, verse en una categoría inferior daba la sensación que teníamos que ganar 4-0 todos los partidos. La presión era elevada».

También jugó un play-off como jugador del Real Murcia en el 2015. ¿Cómo fue?

«Recuerdo durante el año ver partidos con el estadio lleno y en el play-off contra el Hércules estaba lleno hasta la bandera. Es una locura. A ellos les va la vida el ascenso y así lo transmiten. Jugar el play-off está muy bien, pero allí se tiene que subir, no queda otra. El Nàstic puede esperar que sea una locura desde el recibimiento hasta el ambiente dentro del estadio. Quizás vivirá algo similar al del año pasado en el campo del Málaga».

¿Qué puede esperar el Nàstic de la presión del estadio Enrique Roca?

«De la misma manera que si la cosa va bien, son espectaculares, si no va tan bien son muy críticos. La afición del Murcia suele estar muy encima de los jugadores y no duda a mostrar su malestar. En cualquier otro momento de la temporada, podría decir que si el Nàstic empieza marcando, se escucharían pitos desde la grada a la media parte. Este sábado, en un play-off, no creo que pase».

En aquel play-off empatasteis 1-1 a la ida y perdisteis 0-1 en el estadio Enrique Roca. Al Nàstic ya le vendría bien que se repitiera la historia.

«Ojalá pase y se repita porque el Nàstic es un equipo que tiene que estar en Segunda División. Es un club al cual lo tengo mucha estima y sé que por estructura, por nombre y por la ciudad y por todo es de una categoría superior. Se lo merece todo el mundo y más después del palo del año pasado».

Ahora, Gerard Oliva es una estrella del Rayo de Barcelona en la Kings League. ¿Cómo es la experiencia?

«Es otro mundo. Veo la experiencia como una buena manera de continuar vinculado al fútbol en los últimos años de mi carrera, pero con menos entrenamientos y sobre todo menos desplazamientos, que era la parte más negativa de este deporte [ríe]. Pienso que es un formato atractivo, hay mucha competitividad y disfruto mucho del formato. Además, me sorprende mucho sobre todo a nivel de redes. Por ejemplo, no hace mucho fui MVP de la jornada y mis redes se llenaron de mensajes de apoyo».

Ahora mismo está en los Estados Unidos participando con un torneo con el Atlético de Madrid.

«Sí, es un torneo de 7x7 y juego con exjugadores del equipo como Godín y Miranda y a mí también me invitaron. Es una buena experiencia, pero espero no perderme el partido de vuelta del Nàstic [ríe]».