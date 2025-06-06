El Nàstic afronta este sábado por la noche (20:30 h) el partido de vuelta de la semifinal del play-off de ascenso a Segunda División con un rival complicado... y otra amenaza: el calor.

Según las previsiones meteorológicas, a la hora del pitido inicial en el Estadio Enrique Roca de Murcia, el termómetro marcará cerca de 30 grados, una temperatura que puede acondicionar el ritmo del partido y el estado físico de los jugadores. El ambiente será cálido y seco, propio de estas fechas en el sureste peninsular, y la alta temperatura se mantendrá durante buena parte del enfrentamiento.

Con una plaza a la final en juego y el termómetro amenazando con subir, el Nàstic tendrá una misión doble: resistir el calor y ganar el partido para seguir soñando con el ascenso.