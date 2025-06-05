Tarragona se teñirá de grana este sábado con actividades familiares, música en directo y hace zone en el Parc Francolí

Imagen de la pantalla en el Parque Francolí durante el play-off del año pasado.Cedida

Tarragona calienta motores para vivir una jornada histórica de fútbol y pasión grana. Este sábado 7 de junio, el Ayuntamiento de Tarragona, a través de Tarragona Esports, instalará una pantalla gigante en el Espacio Nàstic del Parc Francolí para seguir en directo el partido de vuelta del play-off de ascenso a Segunda División entre el Nàstic y el Real Murcia.

La fiesta empezará a las 18 horas con una tarde llena de actividades para toda la familia. A las 18.30 h, los cantautores Jomiv y El Lleig ofrecerán dos actuaciones musicales en el escenario del Espacio Nàstic. Además, los aficionados podrán disfrutar de una fan zone con pintacaras con los colores del club, un photocall con la silueta de un jugador grana, y una barra con servicio de comida y bebidas.

Hacia las 19.15 h, arrancará la previa del partido con la periodista Laura Casas y el speaker del club, Rubén Bladé. Será un momento para revivir los mejores instantes de la temporada y reconocer figuras destacadas vinculadas al Nàstic.

A las 20.30 h se dará el pistoletazo de salida al partido decisivo, con conexión en directo con los periodistas Tere Ortega y Jordi Blanch de Tarragona Radio, desplazados al estadio del Real Murcia.

El Espacio Nàstic también incorporará un Punto Lila y Arco Iris, impulsado por la consejería de Igualdad, Políticas Feministas y LGTBI+, para informar y asesorar sobre violencias machistas y LGTBIQ+fóbicas, reafirmando el compromiso de la ciudad con la inclusión y el respeto.