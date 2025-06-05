Luis César: «Luchamos para hacer realidad un ascenso y que todo el mundo en Tarragona sea feliz»

Publicado por Creado: Actualizado:

¿Cuántas veces se ha vuelto a ver el duelo del último sábado?

«Un par de veces de forma completa y, después, muchas veces jugadas concretas. Sobre todo las que nos hicieron daño y las que nosotros no hicimos daño. El partido está muy desgranado».

¿Qué conclusiones extrajo?

«Hay de todo, tanto positivas como negativas. El Nàstic del sábado hizo mejor partido que contra el Arenteiro y contra un rival más potente. Si soy sincero, después de ver el partido en vídeo tengo unas sensaciones más positivas que en el terreno de juego. Cuando acaba el partido siempre estoy más pesimista, a nivel emocional se está más alterado por la tensión acumulada».

¿Qué puntos concretos se tienen que mejorar de cara al duelo de este sábado en el estadio Enrique Roca?

«El ataque, el ataque y el ataque. No me gustó nada. No nos movimos bien. No tenemos interiorizados ciertos comportamientos, colocarnos en el terreno de juego en función de dónde está la pelota. También tenemos que mejorar en defensa. El otro día cometimos errores más allá de lo que acabó en gol. Pienso que, de hecho, cometimos alguno más grave que no fue castigado. Después de analizarlos con las imágenes hemos aprendido para solucionarlos».

¿Cómo vio al rival? ¿Hizo el Real Murcia el partido que esperaba?

«Sí. El Murcia es un equipo que tiene un juego muy establecido y lo ejecuta muy bien. Tiene un muy buen equipo, con buenos jugadores y está bien dirigido. Ha llegado aquí con estas armas y continuará con estas armas. Es un equipo muy vertical y que no se entretiene con la pelota. Si no se entretiene con la pelota es muy difícil birlársela y hace que el partido sea muy intenso. Es un equipo muy intenso y eso se vio».

¿En qué punto está el equipo ahora mismo a la hora de mejorar todos los detalles concretos que ha analizado?

«Este miércoles el equipo está mucho mejor que el pasado miércoles. Eso es así porque he cometido más errores y también de diferentes. Siempre digo que los futbolistas tienen derecho a confundirse y errar, pero que siempre sea uno diferente. Si es el mismo quiere decir que no se aprende. El fútbol es un proceso y hemos aprendido de los que hicimos en Segovia, los que hicimos contra el Arenteiro y también los que hicimos contra el Real Murcia».

En los tres partidos que ha disputado el equipo con usted al cargo, se ha visto tres versiones diferentes del equipo.

«Sí, porque corregimos lo que va apareciendo. Como siempre he dicho, yo veo un club y puedo imaginarme cosas, pero no es hasta que no entras en la casa cuando empiezas a saber qué se tiene que reformar. Se ven las cosas que fallan y cómo se puede reformar la casa, siempre teniendo en cuenta la cantidad de entrenamientos que tienes. Durante estas semanas hemos trabajado en aspectos de ataque y defensa, hemos buscado patrones de juego que queremos que se repitan».

Fue una apuesta valiente la de introducir en el once al juvenil Enric Pujol. ¿Cómo lo vio?

«No fui ni valiente ni atrevido. Es mucho más sencillo que todo eso. Yo si veo que un jugador me transmite confianza en los entrenamientos y me hace sentir seguro, lo pongo en el once y lo hago por mí. Yo he venido al Nàstic para ascender y no para hacer debutar jugadores del plantel. Así que lo que tengo que hacer es poner las mejores opciones en el once. No creo que sea un acto de valentía ni quiero ponerme la medalla. Pienso que la decisión cobarde es no poner a Enric Pujol por ser juvenil si es válido».

¿Se lo ganó en los entrenamientos?

«Durante la primera semana lo observé y se me encendió una luz. A la segunda semana lo vigilé y se me encendieron dos. A la tercera, ya lo tenía muy claro. Tenía tan claro que iba a jugar que fue el primer jugador al que le comuniqué que sería titular. Le dije que era titular el jueves, a dos días del partido, porque quería que metabolizara lo que significaba debutar en casa en un play-off».

¿Era la mejor opción?

«Sí. Todo lo hago de forma muy premeditada. Yo no invento nada, si noto que Enric puede jugar con este Nàstic, es lo que siento. Era la mejor opción en aquel día y en aquel momento, como también decidí que Ander Gorostidi y Óscar Sanz era la pareja perfecta en medio del campo o que Joan Oriol tenía que jugar en el lateral. Esta semana es otro día y otra hora, ya veremos lo que siento».

¿De cara al duelo de este sábado, espera un Real Murcia muy diferente del que se vio en el Nou Estadi?

«Yo he visto al Murcia y no sé si en términos de alineación o de propuestas de juego cambiará alguna cosa, pero no creo que cambien muchas cosas. No veo a un rival muy diferente porque no lo ha hecho nunca durante toda la liga. Yo sé que voy a hacer cosas diferentes con respecto al partido del sábado. Cada semana hay un plan de partido establecido sobre cómo atacar, cómo defender y la pelota parada, y lo que puedo decir que quizás el vídeo que vio el Murcia en el Nou Estadi no les valdrá. Podemos suponer, entonces, que el Real Murcia hará alguna cosa similar».

En el postpartido destacó que guardó a Pablo Fernández en el banquillo para gestionar recursos. ¿El sábado es el momento de quemar todas las naves de inicio?

«Es una situación completamente diferente. Entonces dije eso en un partido de 180 minutos con ida y vuelta. Ahora estamos en un contexto completamente diferente, lo que encaramos el sábado es una final y actuaremos con lo que sea necesario».

¿Es un partido en el que reinará quien mejor aguante la presión de entre los dos equipos?

«Es una final y quien se equivoque se despide de la temporada. Habrá muchísima presión y se tiene que gestionar. Hay jugadores aquí en el Nàstic que ya saben bien qué significa eso. Para subir se tiene que superar esta presión. Para subir se tiene que hacer las cosas bien, se tiene que tener suerte y estar en el mejor momento en el día concreto y la hora concreta del partido».

Al Nàstic sólo le vale una victoria fuera de casa, una tarea pendiente este año. Parece la prueba del algodón perfecta.

«Sí, pero no tenemos que hacer nada extraordinario, sólo tenemos que ganar un partido. Cuándo cuesta vencer fuera de casa parece que se tiene que subir el Everest, pero se tiene que marcar un gol más que el rival, no ganar 0-3 o 0-4. Estamos preparados».

Si el Real Murcia es el peor local de los equipos del 'play-off' es por esta presión. ¿Se tiene que jugar con este factor durante el partido?

«El escenario ideal sería que el resultado fuera favorable desde el principio para generar más presión. Eso sí, no sería definitivo. El otro día el Murcia se marchó al descanso con un resultado ideal. Entonces, teniendo presente cómo jugamos, no me esperaba el 1-0 en el marcador. Tuve que gestionar el descanso porque los jugadores llegaron tocados emocionalmente. Los partidos duran una hora y media y este puede durar dos. De hecho, el Nàstic el año pasado era equipo de Segunda División y dos minutos después fue equipo de Primera Federación. Si dos minutos son un mundo en el fútbol imagínate dos horas».

El Murcia ha sufrido siempre en los 'play-offs' cuando juega en su estadio.

«La verdad es que no gasto tiempo a la hora de mirar resultados de años anteriores. Por mucho que coincidan formando un patrón, no dicen nada porque cada play-off es de su época y de sus jugadores. Lo que me ocupa es el presente y trabajar en el partido de este sábado».

En una entrevista en Tarragona Ràdio destacó que no le gusta jugar finales.

No me gusta porque siempre quiero tener una bala o dos en la recámara, pero no queda otra. Cuando vine aquí sabía que tenía que jugar finales y estoy preparado. Quien no juega finales es el campeón y hemos tenido 10 meses para conseguirlo y no lo hicimos».

El pasado martes se cumplieron 19 años del ascenso a Primera División.

«Aquella vez no jugamos ninguna final, porque nos quedaban dos partidos más. Eso sí, no me gusta hablar del pasado, aquel fue un ascenso con unas circunstancias concretas. Ahora estamos en otras. El destino es el mismo, porque he venido para ascender, pero se tienen que jugar finales y la primera este sábado».

¿Cómo se sintió el sábado con el Nou Estadi lleno y con el recibimiento de la afición?

«Vi un ambiente que no conocía. Yo he estado con el Nàstic en Primera y me ha sorprendido. Ha incrementado la masa social, hay una generación de gente joven muy implicada y eso antes no existía. El sábado fue un boom total. Aquí, en Segunda División, había 6.000 o 7.000 personas como mucho. Ahora tenemos un ambiente de Primera División en Primera Federación y eso es todo un orgullo».

Y un millar de personas acompañarán al equipo a Murcia.

«Eso es fantástico. La afición del Nàstic siempre sigue a su equipo. Ahora hablaré del pasado y es una excepción, porque no me gusta nada. Recuerdo un partido del Nàstic en Segunda División contra el Lleida. Entonces, 6.000 personas de Tarragona estaban en Lleida y el campo se tiñó de grana como si fuéramos el equipo local. La afición del Nàstic sigue siendo igual de sorprendente».

¿Qué supondría para usted subir de categoría con el Nàstic?

«Sería fantástico y maravilloso para todo el mundo. Para los socios, para la afición, para la ciudad, para el club, para el Consejo de Administración... Es por eso por qué lo que luchamos. Para que todo el mundo en Tarragona sea feliz. Y lucharemos para hacerlo realidad».

Firmó para una temporada más. ¿Le gustaría confeccionar un proyecto con más tiempo, ya sea en Segunda División o en Primera Federación?

«Un entrenador siempre requiere tiempo para construir. A veces lo tenemos y otras no. Siempre queremos ser constructores, pero muchas veces somos bomberos y lo que nos toca es apagar los incendios que hay cuando nos llaman. A ningún entrenador le gusta ser bombero, si no que quiere ser un constructor. Me gustaría tener tiempo para construir un proyecto a mi gusto. Llegué al Nàstic porque era un club que ya conocía y porque soy feliz aquí. Ahora mismo, ya se verá lo que presenta el futuro, sólo pienso en el partido de este sábado».