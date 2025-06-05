Pobla de Mafumet
David Escandell deja de ser el entrenador de la Pobla de Mafumet
El entrenador cierra la etapa al filial grana en una posición delicada en la cual el club puede descender a Primera Catalana
El técnico David Escandell deja de ser el entrenador de la Pobla de Mafumet. El entrenador, junto con el cuerpo técnico Gerard Bes y Marc Rivas se despiden del banquillo del filial del Nàstic después de un tramo final de temporada decepcionante.
La Pobla de Mafumet dependía de ella misma para cerrar la permanencia a la Liga Elit, pero la derrota contra la Sancarlense a la última jornada los ha puesto junto al abismo a la duodécima posición. De hecho, el filial del Nàstic todavía puede bajar a Primera Catalana con un descenso compensado si el Badalona o el Girona B no consiguen subir a Segunda Federación. De esta manera, sería el segundo descenso compensado consecutivo del conjunto pobletà y el retorno a los infiernos de Primera Catalana, una categoría que no pisa desde el año 2007.
David Escandell entró a la mitad de temporada para sustituir a Manel Cazorla con el objetivo de salvar la categoría y se acercó al play-off de ascenso a Tercera Federación, objetivo marcado al inicio de la temporada. En 11 partidos, Escandell ha alcanzado 4 victorias, 3 empates y 4 derrotas, un balance insuficiente para asegurarse de primera mano la continuidad a la liga Elit, como sí que ha hecho el otro equipo tarraconense, la UE Valls.
El filial del Nàstic se mantiene en standby a la espera de saber si se ejecuta la condena del descenso, un hecho que no se sabrá de bien cierto hasta el fin de semana del 21 o 22 de junio.