El técnico David Escandell deja de ser el entrenador de la Pobla de Mafumet. El entrenador, junto con el cuerpo técnico Gerard Bes y Marc Rivas se despiden del banquillo del filial del Nàstic después de un tramo final de temporada decepcionante.

La Pobla de Mafumet dependía de ella misma para cerrar la permanencia a la Liga Elit, pero la derrota contra la Sancarlense a la última jornada los ha puesto junto al abismo a la duodécima posición. De hecho, el filial del Nàstic todavía puede bajar a Primera Catalana con un descenso compensado si el Badalona o el Girona B no consiguen subir a Segunda Federación. De esta manera, sería el segundo descenso compensado consecutivo del conjunto pobletà y el retorno a los infiernos de Primera Catalana, una categoría que no pisa desde el año 2007.

David Escandell entró a la mitad de temporada para sustituir a Manel Cazorla con el objetivo de salvar la categoría y se acercó al play-off de ascenso a Tercera Federación, objetivo marcado al inicio de la temporada. En 11 partidos, Escandell ha alcanzado 4 victorias, 3 empates y 4 derrotas, un balance insuficiente para asegurarse de primera mano la continuidad a la liga Elit, como sí que ha hecho el otro equipo tarraconense, la UE Valls.

El filial del Nàstic se mantiene en standby a la espera de saber si se ejecuta la condena del descenso, un hecho que no se sabrá de bien cierto hasta el fin de semana del 21 o 22 de junio.