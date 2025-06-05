Alonso de Ena Wolf dirigirá al Real Murcia-Nàstic

Alonso de Ena Wolf, en el centro de la imagen, antes del Barça Atlètic-Nàstic de esta temporada.Joan Baseda / Nàstic

El Nàstic ya sabe cuál será el árbitro del partido decisivo contra el Real Murcia de este sábado a las 20.30 horas. Alonso de Ena Wolf, de 32 años, será el encargado de pitar el duelo en el Estadio Enrique Roca. Esta no será la primera vez que el colegiado aragonés silbará al conjunto, porque esta temporada ya lo ha hecho en dos ocasiones, con una victoria y una derrota.

El partido más reciente fue ahora hace un mes. De Ena Wolf fue el encargado de pitar la derrota del Nàstic en el campo de la Andorra por 1-0. En aquel duelo, el colegiado no silbó un gol dudoso en contra del Nàstic y tampoco un penalti claro sobre David Concha a favor de la conjunta grana. Esta fue la primera derrota que sufrió el Nàstic con el colegiado aragonés en el silbato porque, en temporadas anteriores, sumaba una racha de tres empates y dos victorias. Una de estas también fue esta temporada, concretamente el 0-2 en el campo del Barça Atlètic en el mes de noviembre.

El colegiado aragonés silba habitualmente al grupo 1 de Primera Federación y este año no ha dirigido ningún partido del Real Murcia. De hecho, el último que pitó a los murcianos estuvo la temporada 2022/2023 en un duelo en el campo del Sabadell que acabó con 0-0 y 11 tarjetas amarillas, la mayoría para los arlequinados.

De Ena Wolf estará acompañado de David Rubio Gómez y Enrique Acero Pradera como árbitros asistentes y Jorge Lájara Tárraga como árbitro principal.