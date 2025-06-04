Tinky-Winki, Dipsy, Laa-Laa... ¡Pol!: la curiosa presentación de un exjugador grana en un equipo de Inglaterra

Pol Valentín debutó con el primer equipo del Nàstic la temporada 2017/18 bajo las órdenes de Rodri. Desde entonces, se ganó un lugar en el once titular grana gracias a su rendimiento como lateral derecho, una posición donde recordó a menudo a su hermano a Gerard, por su potencia física, velocidad endiablada y capacidad de generar peligro desde el flanco derecho.

Después de su etapa en el Nàstic, pasó por varios equipos españoles como el València Mestalla, el Fuenlabrada y el Sporting de Gijón, antes de emprender una nueva aventura en el extranjero, concretamente en el Sheffield Wednesday, de la competitiva Championship inglesa.

Ayer, el Preston North End, club de la misma categoría, anunció la incorporación del exjugador grana de una manera bien original y divertida. El equipo del noroeste de Inglaterra utilizó la popular canción de los Teletubbies para hacer un juego de palabras en su presentación. Después de mencionar a los personajes del programa infantil -Tinky Winky, Dipsy y Laa-Laa-, el vídeo acababa con la aparición de Pol Valentín, vestido con la camiseta del club, pronunciando su nombre: "Pol", completando así la lista y presentándose como nuevo jugador del Preston.

Este curioso anuncio ha tenido mucha resonancia en las redes sociales, generando reacciones diversas y opiniones de todo tipo entre los aficionados.