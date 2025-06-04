El Murcia no sabe lo que es ganar un 'play-off' en el estadio Enrique Roca

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Real Murcia recibirá en el Nàstic este sábado en su estadio con la seguridad de que un empate es suficiente para pasar a la siguiente ronda. Los murcianos llegan en una situación favorable en que, en los años en el estadio Enrique Roca, habitualmente se ha acabado convirtiendo en una pesadilla.

Como indicó la periodista Ángela Moreno en La Opinión de Murcia «el Real Murcia se ha convertido en un experto a la hora de cavar su propia fosa en casa». De hecho, las cuatro fases de ascenso que se han resuelto en su estadio han acabado en tragedia local.

El último sábado se cumplió una doble efeméride. Para el Nàstic, se cumplieron diez años del último ascenso a Segunda División en el Nou Estadi pero, para el Murcia, fue una década de la derrota en casa. El conjunto murciano quedó eliminado después de perder por 0-1 contra el Hércules. Curiosamente, el partido de ida de aquel duelo acabó con empate a un gol con el Real Murcia como visitante.

Este no fue más que una mancha más en la funesta historia del estadio. El primer gran golpe fue el año 2014. Entonces, después de empatar a cero contra el Córdoba en la fase de play-off de ascenso a Primera División, perdió por 1-2 en casa. Esta tragedia se sumó al descenso administrativo que sufrió el club en verano.

En este punto el club murciano inició un difícil camino para volver a la categoría de plata. Después de volver a quedarse en las puertas en 2015, lo intentaron en 2016. De nuevo, después de empatar a cero a domicilio, el CD Toledo los eliminó ganando por 1-2 en el estadio Enrique Roca.

El Real Murcia no falló en la cita para el ascenso en 2017. Entonces, después de pasar la primera ronda eliminando al Pontevedra con un empate en casa, fue eliminado contra el Valencia Mestalla después de empatar a cero en el Enrique Roca, sin poder remontar el 2-1 a domicilio.

En 2018 llegó una nueva oportunidad. Esta vez, la eliminatoria se decidió en el campo del Elche, pero el Murcia acabó perdiendo los dos partidos, el primero en su estadio por 0-1. El último play-off ganado fue el curso 2021-2022 en un campo neutral. El Real Murcia subió de Segunda a Primera Federación después de ganar al filial del Racing de Santander y al Penya Deportiva.

Una única alegría en casa

El único partido ganado en un play-off en la Nueva Condomina fue el año 2011. Entonces, el Real Murcia entrenado por Iñaki Alonso se llevó la victoria por 2-0 contra el Lugo en el partido de ida. Finalmente, los murcianos celebraron el ascenso a Segunda División en el Anxo Carro después de perder por 1-0.