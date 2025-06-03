La presión, el principal factor que juega en contra del Real Murcia en su estadio

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Real Murcia es el único equipo del play-off de ascenso que no ha conseguido que su estadio sea un fortín esta temporada. El principal factor que juega en contra de los murcianos es la misma presión de su estadio.

Eso quedó patente en el último partido de liga contra el Algeciras. El conjunto murciano consiguió la victoria por 2-1 con un penalti en el descuento, pero tuvo que sufrir su estadio. Según apuntaron los medios locales, cuando el Ibiza goleaba al Ceuta y asaltaba la segunda posición, los aficionados locales castigaban a su equipo con silbidos y nerviosismo cada vez que el conjunto visitante se acercaba a la portería de Gazzaniga.

El estilo del conjunto entrenado por Fran Fernández se ha basado durante todo el curso con poder defensivo en bloque bajo y aprovechar oportunidades en el contraataque. Eso ha dejado resultados cortos en la mayoría de los duelos y no ha acabado de entrar en comunión con la afición. Además, otro factor ha sido el garrotazo de no alcanzar la primera posición. Después de luchar con el Ceuta por el ascenso directo durante todo el curso, acabaron perdiendo este privilegio con una racha de derrotas en casa.

El 1 de febrero, la misma fecha de la última victoria del Nàstic a domicilio, el Murcia inició una mala dinámica de tres derrotas consecutivas en casa. Primero con un 0-1 contra el Alcoyano y después dos 0-2 contra el Sevilla Atlético y la UD Ibiza que alejaron a los de Fran Fernández de la primera plaza. Finalmente, fue el empate a cero contra el Antecarcome en el Enrique Roca lo que certificó el ascenso al Ceuta.

En racha

Es una realidad que el Murcia es el peor local del play-off, pero eso no quiere decir que es un rival extremadamente vulnerable. De hecho, el Real Murcia llega a la eliminatoria invicto desde el 2 de marzo.

La derrota contra el Ibiza fue la última sufrida en casa y, desde entonces, el Murcia ha acumulado tres victorias y tres empates. Además, en estos seis partidos, sólo ha recibido dos goles mientras que han conseguido anotar siete. De hecho, hay una tendencia que se mantiene durante todo el curso es que siempre que el Murcia ha marcado, como mínimo ha rascado un empate.

Aunque en los últimos tres partidos los murcianos no han convencido con su juego, sí que han conseguido resultados que le han asegurado la segunda plaza.

El sábado se promete que el Enrique Roca sea una olla a presión en el que el Nàstic tendrá que sobrevivir e, incluso, puede convertir en un arma a su favor.