Murcia - Nàstic: El peor local contra el peor visitante

El pasado sábado el mejor local y el mejor visitante chocaron en el Nou Estadi Costa Daurada. El Nàstic y el Real Murcia dejaron la eliminatoria abierta con un empate a un gol, aunque el resultado es más dulce para los murcianos que para los tarraconenses. Sólo un equipo mantendrá vivo su sueño del ascenso este sábado a las 20.30 horas en el estadio Enrique Roca, y será el victorioso del choque entre el peor visitante contra el peor local de todos los equipos del play-off de ascenso.

El Nàstic de Luis César no consiguió imponerse al conjunto murciano allí donde está fuerte. El sábado, al conjunto grana le faltó el mordisco y la valentía marca de la casa en los partidos en el Nou Estadi. Los grana no pudieron encontrar la rendija en un Real Murcia concentrado en defender en bloque bajo y aprovechar el gol conseguido hasta que apareció Pablo Fernández. El asturiano levantó al conjunto grana e igualó la eliminatoria. Eso sí, después de quemar la bala del Nou Estadi, el Nàstic está obligado a romper una maldición surgida ahora hace cinco meses: ganar fuera de casa.

El gran déficit de esta temporada han sido los partidos lejos del Nou Estadi. En todo el curso, los grana sólo han ganado 4 partidos –tres de estos contra filiales– han empatado seis y han perdido nueve encuentros. Estos números han sido una losa durante todo el curso, y uno de los principales motivos que se dio en el despido de Dani Vidal.

El Nàstic se presenta como el peor local porque el último partido que ganó fue el 1 de febrero con un 0-1 contra el Celta Fortuna en Balaídos. Desde entonces, los grana han sumado tres empates y cuatro derrotas, y en ninguno de estos el conjunto grana convenció con su juego. De hecho, sólo en el duelo contra la Zamora el equipo se levantó, pero acabó aceptando el empate con un error en el tiempo de descuento.

Ganar un partido

Para romper esta maldición y pasar a la final el Nàstic sólo tiene que ganar un partido. Con la llegada de Luis César al banquillo, los tarraconenses sólo han tenido un duelo a domicilio y fue el empate a dos contra la Segoviana que fue válido por clasificar el equipo para el play-off. Aquel fue un partido para el olvido, según las declaraciones del técnico gallego, pero también fue un encuentro preparado con sólo cuatro entrenamientos.

Si una idea ha subrayado Luis César durante cada postpartido, es que el equipo aprende en cada encuentro. De hecho, eso se ha visto en los tres partidos del técnico gallego a las riendas del Nàstic, porque ninguno ha tenido el mismo guion. Ahora, se tendrá que adaptar a un rival que tampoco ha encontrado este curso la mejor versión en su estadio.

El Real Murcia se presenta como el rival menos sólido en casa de entre todos los equipos que juegan el play-off de ascenso. Con un total de 8 victorias, seis empates y cinco derrotas, los murcianos serían undécimos en su grupo en una hipotética clasificación donde sólo contaran los puntos conseguidos como local.

Escenario diferente

El técnico Fran Fernández destacó en el postpartido que el duelo en el Enrique Roca «será un partido diferente. Con nuestra gente daremos un poco más». Por otra parte, Luis César también prometió una sacudida: «Como quintos tenemos que ganar el partido y a eso iremos». El peor local y el peor visitante chocarán el sábado y será el que mejor evolucione quién alcanzará el billete a la final.