19 años del milagro grana con Luis César en el banquillo

Los jugadores del Nàstic celebran con los aficionados desplazados hasta Jerez de la Frontera el ascenso a Primera división.Nàstic

El 3 de junio de 2006, el Nàstic de Tarragona empataba 0-0 en el estadio de Chapín, en Jerez de la Frontera. Aquel punto no era uno más: significaba el ascenso matemático a la Primera División, la máxima categoría del fútbol español, 56 años después de la última presencia. Al frente del equipo había Luis César Sampedro, el artífice de aquella hazaña.

Hoy, exactamente 19 años después, el técnico gallego vuelve a ocupar el banquillo del Nàstic, con un nuevo reto mayúsculo: guiar el equipo hacia un nuevo ascenso, esta vez desde la Primera RFEF hasta la Segunda División, el anhelo de la afición grana.

El club ha conmemorado este aniversario con una publicación en las redes sociales, acompañada de imágenes emotivas de aquel día histórico: una afición desbordada de alegría, jugadores celebrando sobre el césped, el antiguo presidente Josep Maria Andreu aplaudiendo y un Luis César visiblemente nervioso siguiendo el transcurso del partido.

La temporada 2005/06 también guarda un curioso paralelismo con el actual: el Nàstic se enfrentó al Real Murcia en Segunda División y lo derrotó tanto a la ida como a la vuelta. En el Nou Estadi, los grana remontaron el 0-1 inicial de Richi con goles de Irurzun, Merino y Diego Torres. Y en la antigua Condomina, un penalti transformado por Abel Buades en el tramo final selló el 0-1 definitivo contra un Real Murcia en el que ya jugaba un joven Pedro León, quien dos décadas después aún es uno de los referentes del equipo.

Un resultado idéntico a lo que este sábado permitiría al Nàstic eliminar el conjunto murciano y clasificarse para la final del play-off de ascenso, después del empate 1-1 de la ida. La nostalgia espolea el esperanza de repetir la hazaña ante el mayúsculo reto de conquistar la capital murciana.