Enric Pujol aprueba con nota un curso exprés de presión

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona ha encontrado a un central de futuro... y presente. En el once lleno de cambios de Luis César hubo una fuerte apuesta que sorprendió a todo el mundo. El joven central Enric Pujol pasó de debutar jugando veinte minutos en el último partido de liga a dar el salto al once titular en una semifinal de play-off de ascenso contra todo un Real Murcia. El de Gandesa vivió todo un curso exprés de presión y la realidad es que cumplió con nota.

Hace cuatro partidos que el eje de la defensa va variando en cada once. El pasado sábado fue el turno de Enric Pujol y el central de Gandesa aguantó el pulso. Al lado de Unai Dufur, Pujol mostró solvencia y seriedad en todos los duelos con la sensación de veterania del resto de compañeros de esta demarcación. En el primer tramo del partido, incluso, no tuvo miedo al apuntarse al ataque. De él llegó la primera acción del encuentro después de intentar rematar una falta lateral para después dejar el tiro a Roberto Torres.

En el trabajo defensivo cumplió a pesar de no ser excesivamente exigido. Eso sí, tuvo que salir en la fotografía del gol murciano. Pujol, adelantado con el resto de la línea, se vio superado con un centro desde el medio del campo en su espalda. Con buenas intenciones, se alargó al máximo para interceptar la pelota, pero su estirón sólo sirvió para acomodar el esférico a Flakus que, delante de Dufur, dejó en bandeja el gol con un taconazo hacia Pedro Benito.

Con todo, esta acción no embruteció la actuación del joven central, que tuvo tiempo para salvar la situación a la segunda mitad. En una nueva transición del Real Murcia, Enric Pujol tuvo el esfuerzo de igualar la velocidad del delantero murciano y tirarse en el suelo dentro del área por sacarle la pelota de la bota sin cometer penal. En una nueva acción, también mostró su carácter a la hora de ganar duelos y aguantar la pelota delante de la presión rival. De hecho, no se lo vio signos de duda en ningún momento del partido para un jugador que, hace unas semanas, sólo jugaba con el Juvenil A.

Un sueño hecho realidad

Hace una semana, después de debutar veinte minutos en el último partido de liga contra el Arenteiro, Enric Pujol destacó ante los medios que «participar en el play-off sería todo un sueño». Dicho y hecho, este se hizo realidad el pasado sábado. Fue una apuesta de Luis César, aunque el técnico grana también mostró el mismo convencimiento y destacó en la rueda de prensa postpartido que «veo a los jugadores durante la semana, veo lo que me ofrecen y les analizo y me siento más seguro con unos que con otros. Así lo he hecho con Enric Pujol y estaba convencido de que era el hombre que tenía que jugar como central».

Esta apuesta de darle la oportunidad al central en un partido de alta tensión resultó con un buen descubrimiento. Colina, que estuvo en dinámica del primer equipo durante todo el curso, se ganó su debut con su nivel y, ahora, con esta titularidad, se presenta como un central con mucho futuro, porque el Nàstic ya se encargó de renovarlo hasta el 2027 ahora hace un mes. Además, también de presente, abriendo la puerta a mantener la titularidad. Aunque el escenario que espera el sábado en el estadio Enrique Roca se prevé menos hospitalario, Pujol ha mostrado que está preparado.