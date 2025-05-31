Final: Empate en el Nou Estadi. Todo se decidirà en Murcia

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

90' Final La eliminatoria se tendrá que decidir en Murcia.

90' ¡Lo ha tenido el Nàstic ! Centro lateral que alarga Antoñín a la pequeña, pero Migue no puede rematar con contundencia.

90' Tarjeta amarilla para el Real Murcia La ve Alcaina.

90' Seis minutos de añadido

81' Cambio del Nàstic Entra Antonio Leal por Enric Pujol.

81' Cambio del Murcia Entra Alcaina e Isi Gómez por Moha y Flakus.

76' Cambio del Nàstic Entra David Concha por Álex Jiménez.

75' ESTE DELANTERO NO PUEDE ESTAR EN EL BANQUILLO No podía ser otro. Pablo Fernández hace el golazo desde la frontal del área. Jaume Jardí aguanta el esférico dentro del área y se la deja a Pablo que, confiado, remata en el fondo de la red y hace estallar el Nou Estadi.

74' ¡ GOOOOOOL DE PABLO !

73' Cambio del Murcia Entran Davo y Toral por Real y Benito.

72' La tiene Pablo Centro lateral de Antoñín que remata a Pablo y para Gazzaniga. El rechazo lo atrapa Migue Leal fuera

68' Pablo se lleva un trompazo El delantero choca con Gazzaniga y se lleva un golpe duro.

65' El Nàstic sigue sin encontrarse La conjunta grana ha caído en la trampa del Real Murcia y no encuentra la manera de mostrar su estilo profundo e incisivo.

62' Cambio del Murcia Entra Pedro León por Lorén Burón.

62' Cambios del Nàstic Se marchan Óscar Sanz y Víctor Narro y entran Marc Montalvo y Jaume Jardí.

58' ¡ Enric Pujol ! Sangre fría del central para detener un contraataque tirándose en el suelo dentro del área sin cometer penal.

57' El Murcia quiere romper el partido Pérdidas de tiempo, simulación de faltas, juego duro... el Real Murcia quiere romper el ritmo del partido y sacar de quicio en el Nàstic. Y lo está consiguiendo.

52' Asistencia al Nou Estadi 13.897 almas llenan el Nou Estadi. Récord de la temporada.

51' Tarjeta amarilla para el Nàstic La ve Joan Oriol.

48' Volvemos a la normalidad Víctor Narro vuelve a la banda izquierda, allí donde ha brillado toda la temporada, y Pablo sustituye un Roberto Torres negado.

47' Retoño se pone la gorra El portero, ahora de cara al sol, se pone la gorra para protegerse.

46' Reanudación con cambio Entra Pablo Fernández por Roberto Torres.

45' Descanso El gol de Pedro Benito da ventaja al Murcia.

45' Tres minutos de añadido El Nàstic busca el empate.

43' ¡ Antoñín ! Supera las cogidas y prueba un chute cruzado que sale fuera. Desviado en córner.

38' Una oportunidad y gol Centro desde el medio del campo para romper la defensa del Nàstic. Enric Pujol salta, pero no rechaza la pelota y Pedro Benito se planta delante Rebollo y pone el 0-1.

38' Gol del Real Murcia

36' Protesta el Murcia Tímido agarrón de Enric Pujol en el área del Nàstic que provoca que Flakus caiga. El árbitro considera que no hay penalti.

33' ¡Rebollo! Se reanuda el juego y el Real Murcia pone en marcha un contraataque. Roberto Torres pierde una pelota y el Murcia sale disparado dos contra uno. Rebollo intercepta el pase de gol.

30' Se para el partido El árbitro detiene el partido y los dos equipos van a beber agua. Tiempo muerto para refrescar también ideas en el juego.

29' Falta Pablo Antoñín está muy solo en el frente. Él solo no puede con la pareja de centrales del Real Murcia.

26' UNAI DUFUR PRIME Despierta al navarro y gana la carrera a Flakus para evitar un mano a mano. Buen nivel del central.

22' Más robusto El Nàstic se muestra más robusto en la posición con un gran Óscar Sanz ayudando a la defensa. El Real Murcia no acaba de coordinar sus golpes.

16' Pelotas a Narro El extremo del Nàstic empieza a brillar en un momento en el cual el Murcia empieza a cometer errores.

14' ¡La tiene el Nàstic ! Centro lateral que Enric Pujol no puede rematar. Con todo, el central la recupera y la cede a Roberto Torres que prueba el chute, pero sale fuera.

13' Antoñín provoca una falta peligrosa

Centro lateral de Narro que nadie remata, pero Antoñín atrapa y recibe una falta cerca del córner.

12' El Murcia espera la suya Salida de la pelota complicada del Nàstic. Los centrales no encuentran el agujero de un Real Murcia bien colocado.

10' Primera llegada del Murcia Por la banda, centro cerrado al segundo palo que Pedro Benito no remata por un milímetro.

6' ¡ Centro-chute de Roberto Torres fuera! Roberto Torres centra con un chute envenenado muy cerrado. Nadie remata y la pelota sale fuera de pasando por el área pequeña.

5' Falta peligrosa para el Nàstic En el lateral del área, perfecta para una centrada.

3' Control tenso Los nervios predominan. Nàstic y Murcia se enfrentan en un duelo de presión tímida y control estéril. Poco a poco se irá abriendo.

1' ¡Empieza el partido! Mueve la pelota el Nàstic.

Nuevo ' tifo ' de Orgull Grana Nou tifo d'Orgull Grana.Diari Més

Un intento más Hace un año, todo nastiquer recibió uno de los golpes más duros de la historia reciente del Nàstic. Ahora, el conjunto grana lo vuelve a intentar, vuelve a empezar el camino en Segunda y el primer rival a superar es el Real Murcia. Después de levantarse, volvemos a estar aquí. ¡El partido está a punto de empezar!



El Real Murcia va con todo No se deja ningún arma en el banquillo el Real Murcia. Pedro Benito y Lorén Burón ocupan las bandas y Flakus a la delantera. Pedro León esperará a la segunda mitad.

La jugada del brujo Luis César Once nunca visto del Nàstic esta temporada. Ha movido ficha a Luis César para sorprender a todo el mundo. Dani Rebollo vuelve a la portería y Ander Gorostidi ocupa el lugar de Montalvo al once. Les sorprendidas grandes vienen a la delantera y la retaguardia. Enric Pujol debuta como titular al lado de Unai Dufur para formar una pareja nunca vista y Álex Jiménez salta al once, dejando, sorprendentemente, a Pablo Fernández en el banquillo. La queimada ha surgido efecto. Ahora toca ver si la jugada del brujo Luis César es la acertada.

Banquillo visitante Iker Piedra (ps), Jorge Mier, Antxón, Isi Gómez, Alcaina, Pedro León, Boateng, Kenneth, Davo, Toral, Ian Forns y Palmberg.

Banquillo del Nàstic Alberto Varo (ps), Joan Salvà (ps), Pol Domingo, David Juncà, Marc Montalvo, Jaume Jardí, Marc Fernández, Antonio Leal, Pablo Fernández, David Concha, Agus y Oriol Subierats.

Once del Real Murcia Gazzaniga, Vicente, Alberto González, Saveljich, Cadete, Yriarte, Moha, Juan Carlos Real, Pedro Benito, Lorén Burón i Flakus Bosilj.

Once sorpresa del Nàstic Dani Rebollo, Migue Leal, Unai Dufur, Enric Pujol, Joan Oriol, Ander Gorostidi, Óscar Sanz, Roberto Torres, Víctor Narro, Álex Jiménez y Antoñín Cortés.