Recibimiento de final de la afición del Nàstic a sus jugadores

La afición del Nàstic en la previa contra el Murcia.Diario Más

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

La afición del Nàstic no ha fallado. De nuevo, centenares de nastiquers se ha reunido en los alrededores del Nou Estadi muy temprano para recibir a sus gladiadores. A pesar del sol y el calor, los aficionados grana han esperado sus jugadores para hacer un gran recibimiento.

Antes, los nastiquers también han recibido a los jugadores del Real Murcia con gritos de ánimos del Nàstic y rechazando ningún tipo de violencia. Confrontación deportiva contra el primer rival del Nàstic en el play-off.

Finalmente, el ambiente ha ido creciendo en emoción y euforia a medida que se acercaba la hora del recibimiento. Unos pequeños fuegos artificiales fueron el primer aviso de la llegada del autocar y, entonces, cuando los jugadores empezaron a desfilar, unas bengalas de humo grana dieron el ambiente de final para ayudar a sus aficionados.