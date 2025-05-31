Diari Més

Recibimiento de final de la afición del Nàstic a sus jugadores

Gran ambiente en la previa del partido entre el Nàstic y el Real Murcia

La afición del Nàstic en la previa contra el Murcia.

La afición del Nàstic en la previa contra el Murcia.Diario Más

Arnau Montreal Quesada
Publicado por
Arnau Montreal Quesada

Creado:

Actualizado:

La afición del Nàstic no ha fallado. De nuevo, centenares de nastiquers se ha reunido en los alrededores del Nou Estadi muy temprano para recibir a sus gladiadores. A pesar del sol y el calor, los aficionados grana han esperado sus jugadores para hacer un gran recibimiento.

Els aficionats esperant el moment de la rebuda

Antes, los nastiquers también han recibido a los jugadores del Real Murcia con gritos de ánimos del Nàstic y rechazando ningún tipo de violencia. Confrontación deportiva contra el primer rival del Nàstic en el play-off.

La rebuda dels jugadors del Nàstic

Finalmente, el ambiente ha ido creciendo en emoción y euforia a medida que se acercaba la hora del recibimiento. Unos pequeños fuegos artificiales fueron el primer aviso de la llegada del autocar y, entonces, cuando los jugadores empezaron a desfilar, unas bengalas de humo grana dieron el ambiente de final para ayudar a sus aficionados.

tracking