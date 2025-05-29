Alberto Varo: «Hemos trabajado para llegar al play-off y estamos preparados e ilusionados para volver a intentarlo»

El portero del Nàstic, Alberto Varo, después del entrenamiento de ayer en la portería de gol de mar del Nuevo Estadio Costa Daurada.Tjerk van der Meulen

Contra el Arenteiro retornó después de doce partidos. ¿Cómo se sintió?

«Pues muy bien y con muy buenas sensaciones. Contento de poder volver a ayudar en el equipo desde el césped. He estado trabajando todo este tiempo donde no he podido jugar por diferentes motivos para estar en la mejor forma cuando me llegara la oportunidad. Llegó el otro día y la verdad es que estoy satisfecho, se consiguió una portería a cero y es de valorar».

El técnico Luis César dijo en la rueda de prensa posterior al duelo que quería probar a los dos porteros antes de decidirse. ¿Cree que ya lo ha hecho?

«No sé, eso todavía lo tiene que decidir él [ríe]. Está claro que con más competencia más sube el nivel de todos, tanto a nivel individual como a grupo».

Coincidió con Luis César en su etapa en el Lugo. ¿Ha cambiado mucho al técnico?

«Sí, en el fútbol los años siempre hace evolucionar el estilo de cada uno, pero pienso que la esencia es la misma. Es un técnico muy exigente y con las ideas bastante claras. Sabe en todo momento cómo tiene que jugar el equipo y así nos lo ha transmitido en cada entrenamiento. Si una cosa no ha cambiado es que él siempre ha querido un equipo que quiera ser protagonista con la pelota, así lo hacemos».

El sábado llega de nuevo la hora de la verdad. ¿Cómo llega al play-off?

«Llegar al play-off siempre es como un punto y seguido a una temporada. Estamos preparados. Hemos luchado durante toda la temporada por jugar estos partidos. Son los más exigentes y los más bonitos de jugar. Veo en la plantilla contenta y, sobre todo, ilusionada para volver a intentarlo y poder conseguir el ascenso este año».

Al llegar al play-off es inevitable recordar el sucedido ahora hace un año. ¿Estos recuerdos son una motivación más para el vestuario?

«Pienso que así tiene que ser. Lo pasamos muy mal tanto en Málaga como también en Vigo y así se ha transmitido en el vestuario por la gente que lo vivió. Pero por eso estamos ahora aquí, por eso nos hemos levantado, para conseguirlo este año».

El Nou Estadi Costa Daurada se ha llenado en menos de 24 horas. ¿Qué te transmite?

«Ha sido una auténtica locura. Conozco la afición del Nàstic desde siempre y sabía que estaría allí ahora, cuando el equipo más lo necesita. No tenía dudas que el estadio estaría lleno, pero no me lo esperaba tan rápido [ríe]. Fue impresionante cuando amigos y familiares me enviaban que ya no quedaban entradas. Eso es una motivación más, agradezco a la afición su apoyo siempre con nosotros, son nuestro motor y lo daremos todo sobre el césped, que nadie lo dude».

El duelo contra el Murcia será el sábado 31 de mayo, cuando se cumplirán diez años del último ascenso del Nàstic a Segunda División. Usted estuvo presente.

«Sí, y tanto. Tuve la suerte de poder vivir aquel partido. No estaba en el campo jugando, entonces era el tercer portero por detrás de Manolo Reina y Tomeu Nadal, pero estuve en dinámica del primer equipo todo el año. Ver toda la ciudad en la cual he crecido y en el equipo donde he jugado desde pequeño celebrando un ascenso tan bonito es un recuerdo que no me olvidaré nunca».

El 2015 fue un año redondo, también subió con la Pobla de Mafumet.

«Sí. El Nàstic subió entonces con el camino corto, que era el ascenso de campeones de Segunda B contra el Huesca y con la Pobla atravesamos el camino más largo con varias eliminatorias. Subí el 31 de mayo con el Nàstic y a junio con la Pobla. Un año redondo, poca gente puede decir que ha vivido dos ascensos en un año».

Volviendo al presente, el sábado espera el Real Murcia. ¿Como ve al rival?

«Es un rival muy difícil de batir tanto por sus individualidades como nivel colectivo. Sobre todo cuando se ponen por delante en el marcador. Es un equipo que tiene un entrenador con ideas claras, sus equipos siempre han defendido bien y trabajan bien la pelota parada. En la parte delantera tienen jugadores con experiencia en categorías superiores. Además, tienen un gran portero con trayectoria en categorías superiores como es Gazzaniga. Los números lo avalan como uno de los mejores. En el play-off siempre hay equipos poderosos. Están aquí por los mismos méritos que nosotros».

Este año toca el primer partido en casa. ¿Es mejor?

«Los datos dicen que somos el mejor local, pero el Murcia el mejor visitante. Está claro que será una eliminatoria muy igualada, así que intentaremos que el partido en el Nou Estadi sea diferencial y golpear primero».

El sábado el Nou Estadi estará lleno, pero tampoco estaréis solos en Murcia. Las 1.000 entradas se venden a buen ritmo.

«La afición del Nàstic siempre está con nosotros, sea cuál sea la ciudad donde viajamos. Agradezco mucho a todos los que ya se están apuntando para animarnos en el próximo partido. Os prometo que lo daremos todo y nos esforzaremos al máximo para conseguir el objetivo este año y que lo podamos celebrar todos juntos como ya hicimos hace diez años. Eso sí, unas semanas después [ríe]».