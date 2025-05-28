El play-off, el momento de brillar de las estrellas y el de demostrar por los que tienen pocas oportunidades

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Ya ha llegado el momento de la verdad. El Nàstic de Luis César afrontará dentro de tres días el esperado primer partido de semifinales del play-off de ascenso contra el Real Murica. Estos partidos a vida o muerte son la última oportunidad para los jugadores para mostrarse y grabar su nombre a la historia del club. Es el momento para que se formen las estrellas y también el momento de demostrar el talento de los que disfrutan de pocas oportunidades.

El conjunto grana vuelve al mismo camino que ya intentó completar el curso pasado. De la misma manera que el año pasado, se espera que jugadores diferenciales hagan todavía un pasito más adelante. La temporada pasada, quien acabó atrayendo todos los focos fue Alan Godoy.

No fue hasta entonces que el delantero no mostró sus capacidades. Después de media temporada discreta, encadenó en el tramo final de temporada seis goles y marcó en tres de los cuatro partidos de play-off, todas dianas decisivas. Esta situación lo colocó como una estrella, todo y que la imagen que se acabó desmenuzando por el culebrón vivido durante el mercado de invierno.

En este papel llegan Pablo Fernández y Antoñín Cortés. La dupla suma más de una veintena de goles entre los dos y serán la amenaza principal grana para el play-off, aunque Antoñín Cortés no jugó para evitar la quinta amarilla contra el Arenteiro. El punta andaluz ha ido de menos a más durante toda la temporada. Ahora, llega enchufado acumulando un gol y dos asistencias en los dos últimos partidos que ha disputado y se espera que sea la punta de lanza en el play-off.

La fase de ascenso es también el escenario ideal para aquellos con pocas oportunidades. El año pasado, este fue el caso de Gorka Santamaría. El delantero no cumplió las expectativas en ningún momento de la temporada con el Nàstic. Estuvo lejos del nivel esperado y, entre lesiones y mal rendimiento estuvo al ostracismo durante el curso.

Con todo, su único gol de grana llegó en el momento que más se necesitaba. Santamaría se estrenó marcando el 2-0 contra el Málaga. Este podría haber sido un gol para la historia, pero, desgraciadamente, no sirvió de nada deportivamente.

Álex Jiménez se reivindica

Álex Jiménez coge ahora el rol de jugador con menos oportunidades que puede propulsarse en el play-off. Su caso es lejano al de Santamaría, en tanto que es un punta joven con proyección y no un asentado a la categoría, pero guarda similitudes en las pocos minutos a lo largo del curso. Contra el Arenteiro lo aprovechó para reivindicarse.

El murciano marcó su tercer gol con el Nàstic y brilló en los duelos individuales. De hecho, Luis César destacó que «si no fuera por los problemas musculares, no lo habría sustituido porque estaba haciendo a un partido fantástico». El delantero llega enchufado y el play-off es el escenario ideal, da igual los minutos que se hayan tenido durante el curso.