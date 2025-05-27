El Nàstic prepara una Marea Grana de mil entradas para Murcia

Imagen de archivo de la afición grana en un desplazamiento de este curso.Nàstic/Joan Baseda

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Gimnàstic de Tarragona ha anunciado que dispone de 1.000 entradas destinadas a la afición visitando para el partido que se disputará el próximo sábado, 7 de junio, a l'Estadio Enrique Roca de Murcia. Esta disponibilidad es fruto del acuerdo alcanzado entre los dos clubs. De esta manera, la conjunta grana prepara una nueva Marea Grana de cara al duelo de vuelta del play-off de ascenso.

Los aficionados grana tendrán dos opciones para acompañar el equipo en este desplazamiento clave:

Entrada individual: se podrá adquirir por 15 euros de forma presencial a partir de mañana al punto de atención al socio del Nou Estadi Costa Daurada. Los menores de 0 a 4 años no necesitan entrada. El horario de atención es del lunes al viernes, de 10 a 13.30 h y de 17 a 19 h.

Pack completo en autocar: a través de Athlos Sports Travel de forma online, los aficionados podrán comprar un paquete que incluye entrada y desplazamiento por 60 euros. Les compras estarán disponibles a partir de este martes a las 10 h y la entrada se facilitará durante el trayecto en autocar.

Los autocares saldrán el mismo sábado desde dos puntos de Tarragona:

A las 10.45 h desde la Avinguda Catalunya (Camp de Mart)

A las 11 h desde las instalaciones del Nou Estadi Costa Daurada

La vuelta se realizará una vez finalice el partido. La promoción estará disponible hasta agotar existencias. Tanto en la compra presencial como en la compra en línea será necesario facilitar los datos personales.

Athlos Sports Travel se reserva el derecho de modificar las condiciones del desplazamiento. Para cualquier duda, el club ha puesto a disposición el número de WhatsApp 675 541 041.