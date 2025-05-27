El Juvenil C del Nàstic se proclama campeón y sube a preferente

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Juvenil C del Gimnàstic de Tarragona ha conseguido este fin de semana el ascenso a la categoría Preferente, culminando una temporada excelente marcada por la constancia, el trabajo en equipo y una clara identidad de juego. El equipo grana ha certificado su promoción después de una victoria decisiva contra la Escuela de Fútbol Calafell que lo consolida como uno de los equipos más destacados de su categoría.

El conjunto tarraconense goleó por 1-4 al calafellense con un hat-trick de Joan Ribes y un cuarto gol de Teo Ladero. De esta manera, con 78 puntos, superan en la Floresta B en la carrera de Primera División para subir a Preferent. El año que viene formará parte de la categoría, aunque el Juvenil B también forma parte. De hecho, sólo es posible si los dos equipos se encuentran en grupos diferentes.

El equipo está entrenado por Yuriy Storozhuk, que actualmente también forma parte del cuerpo técnico de la primera plantilla como analista de Luis César.