Los socios del Nàstic podrán entrar gratis en el duelo de play-off contra el Murcia

El Consejo de Administración del Gimnàstic de Tarragona SAD ha anunciado que todos los socios de la temporada 2024-2025 tendrán acceso gratuito al partido de ida de las semifinales del play-off de ascenso a Segunda División.

El enfrentamiento, que tendrá lugar este sábado 31 de mayo a las 18.30 h, se disputará en el Nou Estadi Costa Daurada y enfrentará al Nàstic con el Real Murcia CF.

Con esta iniciativa, el club quiere premiar la fidelidad de la afición en un momento clave de la temporada, en la que el equipo busca el retorno al fútbol profesional.

El Nou Estadi, un fortín

A partir de las 17 horas de este lunes, los socios del Nàstic también podrán adquirir cuatro entradas más a un coste de 5 euros en las zonas donde están abonados. Desde la entidad grana quieren llenar el Nou Estadi Costa Daurada y recrear ambientes del año pasado como el del play-off contra el Ceuta. Esta temporada, el Nàstic ya ha superado a los diez mil espectadores, concretamente en el duelo contra la Ponferradina, donde el Nàstic, con 10.341 espectadores, goleó por 5-1 al actual segundo clasificado.

Esta promoción ya tuvo lugar en los duelos contra el Lugo y el Arenteiro de liga regular, y tendrá el mismo funcionamiento que en los duelos anteriores. Además, estará vigente sólo hasta el viernes. Eso sí, los que no sean socios, sólo podrán comprar entradas en las taquillas del Nou Estadi.