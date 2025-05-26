La exgrana Roger Brugué sube a Primera con el Levante

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El exjugador del Nàstic de Tarragona, Roger Brugué, conocido en can Nàstic como 'Brugui', alcanzó el ascenso a Primera División con el Levante el pasado domingo. El gerundense marcó el gol del empate en 2 en el Plantío contra el Burgos, un pasito necesario antes del 2-3 final en el minuto 97' que acabó concediendo el billete en el Olimpo al conjunto granota.

El jugador de Bàscara ha sido un hombre importante en el pasado del Nàstic. Después de formarse en la Pobla de Mafumet y debutar la temporada 2017/2018 con el primer equipo a Segunda División, acabó dando el salto al Nàstic la temporada 2018/2019. En total, disputó cuatro temporadas con el primer equipo, en el cual su talento como extremo fue de menos en más, pasante de un talento prometedor que sufrió el descenso del Nàstic en Segunda B, a ser uno de los referentes de los intentos del ascenso a Segunda División. Finalmente, acabó su etapa el curso 2020/2021, cuando el Nàstic se clasificó en la Primera Federación después de perder contra el Ibiza.

Su talento le abrió las puertas a Segunda División, donde jugó una temporada con el Mirandés. Con 40 partidos y 8 goles en la espalda, enseguida fichó por el Levante, donde este año ha sumado la tercera temporada. Esta ha sido también su temporada más explosiva. Con 11 goles y 4 asistencias, Brugui se ha ganado el billete en el Olimpo como uno de los máximos goleadores del conjunto granota.

Un tarraconense también busca el ascenso

Burgui ha alcanzado el ascenso, pero un tarraconense quiere conseguirlo también. Ricard Sánchez, nacido en Sant Jaume dels Domenys, busca el ascenso con la Granada. De hecho, el tarraconense fue el protagonista, marcando el gol de la victoria contra el Castellón en la última jornada de liga. Este gol fue clave porque, ahora, el Granada de Pacheta depende de sí mismo para clasificarse de cara al play-off de ascenso. La tarea no es pequeña: tiene que ganar al Racing de Santander en el Sardinero.

Ricard Sánchez, lateral derecho titular en la Granada, fue formado en el plantel del Atlético de Madrid, Ahora, quiere acompañar a Brugui a Primera División.