Eder Mallo declara que sintió «miedo» y admite una reunión con Medina Cantalejo antes del Nàstic-Málaga

El árbitro Eder Mallo ha declarado finalmente durante la mañana de este lunes para destacar que sufrió «miedo» después del duelo entre el Nàstic-Málaga. El colegiado castellanoleonés está investigado por el Juzgado de Instrucción Número 4 de Tarragona como querellado en el proceso judicial abierto por la querella presentada por el Nàstic el último 10 de diciembre, que fue tramitada por falsedad documental y corrupción deportiva.

Mallo ha declarado en una videoconferencia durante la mañana de este lunes y sólo ha contestado las preguntas de la jueza y su abogada. El árbitro declaró que fue «imparcial» y reconoció «errores para los dos lados». De la misma manera, también manifestó que pasó «miedo» al final del partido y «temió» por su integridad física. En este punto, el miembro del Consejo de Administración y abogado del Nàstic, Antoine Jordà, destacó que «esta declaración contradice clarísimamente sus manifestaciones que están en un audio donde decía que no temió en ningún momento por su integridad física».

Además, según apuntó Jordà, Mallo reconoció una reunión con Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, el miércoles anterior al duelo entre el Nàstic y el Málaga. Jordà subraya que «es una reunión totalmente atípica entre el presidente del comité, que es quien después asciende el colegiado, y el árbitro». En este punto, Jordà reitera que «en este sentido hemos pedido la declaración de Medina Cantalejo. No se ha aceptado en un inicio, pero presentaremos un recurso porque su declaración es fundamental para descubrir el final de esta trama».

Finalmente, se destacó que Mallo no aclaró en ningún momento porque alargó el tiempo reglamentario con dos minutos más, aunque el árbitro se limitó a apuntar que sólo dio dos minutos de tiempo añadido, tiempo que entró cuando el reloj ya marcaba el 122'.