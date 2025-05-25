El Nàstic no tendrá VAR en los partidos de play-off

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona no podrá tener el VAR en sus partidos del play-off de ascenso a Segunda División. Según ha adelantado el Diari de Tarragona, la Real Federación Española de Fútbol ha descartado la petición del Nàstic y el resto de clubs que disputan la promoción y no permitirán el videoarbitraje en una fase clave para el futuro de todos los equipos implicados.

En micrófonos en Tarragona Ràdio, el presidente ejecutivo del Nàstic, Lluís Fàbregas, adelantó la petición formal de los clubs para pedir el videoarbitraje en unos partidos de alta tensión en el cual está en juego el futuro de muchos proyectos. Todos los clubs implicados se han reunido de forma virtual este domingo con representantes de la Federación para tratar la petición, pero la Federación ha acabado descartando la aplicación del VAR.

Desde el ente federativo destacan que «el videoarbitraje no está a la normativa, los estadios no están adecuados, la producción de televisión es insuficiente y los árbitros no tienen la certificación FIFA para poder hacer uso». Todos estos puntos, sumada con la inmediatez de los partidos de play-off, han hecho ver en la Federación que la aplicación del VAR es inviable.