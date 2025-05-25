El Nàstic ya conoce sus horarios de la primera ronda de play-off

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona ya conoce los horarios oficiales de la primera eliminatoria de play-off de ascenso a Segunda División. El conjunto grana, como quinto clasificado, se enfrentará al segundo del grupo 2, el Real Murcia. Ahora, la Real Federación Española de Fútbol ya ha presentado los horarios oficiales de la primera eliminatoria.

En tanto que el Nàstic es el quinto clasificado, el primer partido estará en el Nou Estadi Costa Daurada. Entonces, el Real Murcia visitará Tarragona este sábado 31 de mayo a las 18.30 horas, siendo el primer partido de las cuatro semifinales del play-off de ascenso. El otro duelo que se jugará en sábado es lo Antequera-Ponferradina a las 20.30 h. El Andorra-Ibiza será el domingo en las 17 horas y el Mérida-Real Sociedad B el domingo a las 19 horas.

Finalmente, para la vuelta, el Nàstic visitará el estadio Enrique Roque de Murcia el sábado 7 de junio a las 20.30 horas, justo después de la Ponferradina-Antequera que será a las 18.30 horas. El Nàstic conocería a su hipotético rival de la final del play-off el domingo a las 17 horas, que es cuando empieza el duelo entre la Real Sociedad B y AD Mérida. El último duelo de semifinales será el Ibiza-Andorra domingo a las 19 horas.