El Arenteiro, una oportunidad para el Nàstic para lucirse antes del play-off

Arnau Montreal Quesada

El Nàstic de Tarragona llega a la última jornada con el trabajo hecho. Los grana ya son equipo de play-off desde la semana pasada, así que con la tranquilidad de un primer objetivo asegurado, el duelo contra el Arenteiro de este sábado es una oportunidad para el mejor local de la categoría de volver a lucirse y recuperar sensaciones antes de entrar en el tramo definitivo de la temporada.

El Arenteiro es, simbólicamente, el mejor rival para dar una golpe sobre la mesa. El conjunto de Raúl Jardiel llega al duelo virtualmente salvado y sólo una carambola lo dejaría en Segunda RFEF. Para que eso pase, tendrían que ganar sus partidos el Unionistas, el Lugo, Sestao River y Osasuna Promesas.

El Nàstic tiene cuentas pendientes con el conjunto gallego. El partido a O Carballiño ha quedado en la memoria de jugadores y nastiquers como la primera derrota a domicilio. Entonces, los de Jardiel derrotaron los de Dani Vidal por un contundente 4-0 en un duelo en el cual los grana no compitieron contra lo que era entonces el equipo revelación.

La buena primera vuelta del Arenteiro puso a los gallegos a la lucha de las cinco primeras posiciones. Con todo, los de Jardiel vieron cómo se les giraba la tortilla en la segunda vuelta y acabaron por descolgarse de la parte alta por una mala dinámica de resultados y con una opción mínima de descender la categoría. Concretamente, el Arenteiro sólo ha ganado un partido en los últimos tres meses y no alcanzan una victoria fuera de casa desde el 23 de febrero. Este cambio de tendencia viene provocado también con la pérdida de referentes. El talentoso extremo David Gómez se marchó en enero después de que el Deportivo cancelara la cesión y Javi Moreno (central) fichó por el Albacete de Segunda.

Marcos Baselga, con un hat-trick y Enol Rodríguez fueron los goleadores del duelo contra el Nàstic y siguen siendo los referentes ofensivos. Por otra parte, David Ferreiro es el mejor habilitador con 6 asistencias y vivirá un retorno curioso en el Nou Estadi. El año pasado, Ferreiro lucía la camiseta del Málaga y tuvo protagonismo a la eliminatoria. De hecho, fue quien acabó provocando la injusta expulsión de Nacho González.

Rotación grana

El Nàstic llega al duelo con seis jugadores percibidos de sanción, concretamente son Jaume Jardí, David Concha, Marc Montalvo, Antoñín, Marc Fernández y Gorka Pérez. Si ven una amarilla, se perderían el primer duelo del play-off de ascenso. Teniendo en cuenta que el trabajo ya está hecho y la tercera posición no depende sólo del Nàstic, se prevé que Luis César haga movimientos al once para evitar riesgos.