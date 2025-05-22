Joan Oriol: «Tenemos que ganar el sábado y enviar un aviso: este Nàstic será un hueso duro de roer en el play-off»

Publicado por Creado: Actualizado:

¿Qué sensaciones tiene después del empate contra la Segoviana?

«Fue una semana en un contexto difícil, con la destitución de Dani Vidal, pocos días para afrontar el siguiente partido y entrenar las nuevas ideas. Pienso que se vieron cositas positivas que esta semana estamos entrenando para potenciar».

Fue la voz de la plantilla en la despedida de Dani Vidal, ¿fueron unos días duros?

«Sí, al final son cuatro temporadas con Dani, primero como segundo entrenador de Raül Agné y después como primer técnico. Entró en una temporada muy dura para todos. Cuando se estaba luchando por no bajar, cogió un equipo muerto con Manolo Martínez y lo levantó. A partir de allí creció con el equipo y el año pasado nos llevó a 20 segundos del ascenso de la categoría y este año somos equipo de play-off. Le tengo mucha estima y más del hecho de verlo como un chico de la casa que ha ido escalando con ilusión, ganas y compromiso. Fue duro el momento, porque le tengo mucha estima. En el mundo del fútbol hay cosas que no puedes controlar. Puedes dar tu opinión, pero nos debemos al Nàstic y a los resultados».

¿Qué pide Luis César a la plantilla?

«Pide que seamos más protagonistas con la pelota, que nos atrevemos más y que no pasamos mucho rato sometidos al rival. Después, trabajamos un ataque más organizado, que los partidos no sean tanto de transiciones. En definitiva, que el bloque, tanto en ataque como en defensa esté mucho más junto y nos pide que ganemos duelos individuales y en las disputas».

¿Cómo definiría a Luis César?

«Es un técnico que se nota que ha entrenado en categorías superiores durante muchos años y que ha entrenado buenos equipos por los conceptos que aporta. Es una persona seria y exigente a la hora de trabajar, pero también el primero al hacer una broma si hace falta. Pienso que nos ayudará a poder ser un equipo sólido capaz de alcanzar el ascenso».

Durante la rueda de prensa de presentación, Luis César mencionó que ya lo conoce del pasado.

«Sí, estuvo con 18 años cuando jugaba en la Pobla de Mafumet. Entonces me dieron la oportunidad de subir a entrenar con el primer equipo durante todo el año, un curso que acabó con el ascenso del Nàstic de segunda a primera. Entrené con aquel equipo durante todo el curso, fue una gran oportunidad de crecer como jugador y guardo un buen recuerdo. Al final también agradecer a los capitanes de entonces y al cuerpo técnico porque me hicieron partícipe de aquella celebración del histórico ascenso a Primera».

El último fin de semana se certificó el tercer play-off en cuatro años. Usted los ha vivido todos.

«Siempre digo a la familia que ya no me quedan muchas opciones para vivir un ascenso [ríe]. Llegué al Nàstic para vivir un ascenso a Segunda División y más ganas de subir que yo no tiene nadie. Creo que es el momento, que en la tercera va la vencida, porque el Nàstic se merece estar en el mundo profesional y salir del pozo que es esta categoría».

Ha vivido las tres entradas al play-off. ¿Con qué mentalidad lo afronta?

«Se tiene que dar el mérito y la importancia que tienen. Es muy difícil disputar un ascenso. Hay muchos proyectos que invierten en un gran equipo y se quedan por el camino. Veo en la plantilla muy ilusionada por esta oportunidad. Hay muchos que llevan años trabajando para conseguirlo, otros que ya han pisado el mundo profesional y aspiran a volver y muchos otros que, como yo, tienen el recuerdo vive de los últimos play-offs y queremos sacarnos la espinita. Todo eso nos da una fortaleza muy fuerte para afrontar estos partidos».

¿Los últimos tienen que ser una motivación y una experiencia diferencial con el resto de equipos?

«Sí. Sabemos que en un play-off puede pasar de todo. En el mundo del fútbol hay muchos detalles que no se pueden controlar. No tenemos que olvidar el año pasado y de aquel final trágico, pero teniendo presiente que ahora hay diferentes equipos, ambientes y contextos diferentes».

¿El duelo contra el Arenteiro tiene que servir para sumar confianza y coger impulso?

«Sí, es importantísimo. Tenemos que ganar delante de los nuestros y entrar con buenas sensaciones y con el trabajo hecho. Tenemos que ganar enviando un mensaje a nuestros contrincantes, que todo el mundo vaya con cuidado porque el Nàstic será un hueso duro de roer».

¿Es crucial entrar en buena dinámica?

«El año pasado la Málaga subió jugando siempre fuera de casa. También recuerdo el play-off a Primera. Entonces estaba en el Mallorca y Osasuna entró en la última jornada como sexto. Nadie apostaba por ellos y pasaron por encima de todos los rivales».

¿Habéis mirado posibles rivales?

«Pienso que lo más importante somos nosotros mismos. Sé que tengo los mejores compañeros para esta batalla, venga quien venga, sea Murcia, Ibiza o cualquier otro. Confío este en este equipo. Ojalá si ganamos este sábado los otros resultados se dan y podemos ganar el factor campo como terceros. Más allá de eso, con respeto, no me preocupan los otros».

¿El universo le debe un ascenso al Nàstic?

«Sí que le debe. Hemos estado muy cerca en dos ocasiones y nos deben una. Hemos vivido mucha tristeza y la plantilla, la afición, la ciudad y el club se merecen la alegría del ascenso».

Esta es su temporada más goleadora con el Nàstic. Parece que Joan Oriol diga «de aquí no me marcho sin subir».

«Subir con el Nàstic ha sido mi reto y mi ilusión desde que llegué. Siempre agradezco a la dirección deportiva y entrenadores por confiar en mí. Me gusta lo que hago y siempre he dicho me marcharé cuando pierda esta ilusión por el fútbol. Pero este Joan Oriol todavía tiene mucha cuerda y no me planteo dejarlo. Quiero jugar un año más de grana».