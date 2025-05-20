El torrenc Marc Álvarez sufre una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Marc Álvarez ha sufrido una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El jugador del Nàstic, que actualmente está cedido en el Tarazona hasta el final de esta campaña, tendrá que mantenerse alejado de los terrenos de juego durante bastante tiempo, perdiéndose el final de la temporada y gran parte de la siguiente.

El extremo nacido en Torredembarra marcó cedido el último mercado de verano para acumular minutos en Tarazona. Esta temporada, Álvarez suma pizca más de 500 minutos de juego, en los cuales había contribuido al objetivo del Tarazona de mantener la categoría como hombre de rotación de Juanma Barroso.

El torrense ha sufrido esta grave lesión en una sesión de entrenamiento, según ha comunicado el club aragonés. Álvarez tendrá que pasar por el quirófano y empezar una larga recuperación. Actualmente, Marc Álvarez cuenta con contrato en vigor con el Nàstic hasta el 30 de junio de 2026.