Seis jugadores del Nàstic se pueden perder el primer partido de 'play-off' si ven una amarilla el sábado

Antoñín Cortés, uno de los apercibidos de sanción, durante el duelo del sábado contra la Gimnástica Segoviana.Gimnástica Segoviana

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic empieza una nueva semana de entrenamientos para asimilar los conceptos del nuevo técnico. Luis César se estrenará en el Nou Estadi contra el Arenteiro en un partido en el que tendrá que gestionar también la situación de los apercibidos de sanción para entrar en el play-off de ascenso con todos los jugadores disponibles.

Seis jugadores del Nàstic llegan al último duelo de la temporada acumulando cuatro amonestaciones. Según apunta las bases de competición de la Primera Federación, una vez empezada la fase de promoción «quedarán anulado el ciclo vigente de amonestaciones que no hayan acabado en suspensión». Es decir, las bases de competición especifican que no se limpiará la sanción vigente si un jugador ve la quinta amarilla en el último partido de liga.

Ahora mismo, en esta situación se encuentran Gorka Pérez, Marc Montalvo, Jaume Jardí, Marc Fernández, David Concha y Antoñín Cortés. Los seis, si son amonestados contra el Arenteiro, se perderán el primer partido de la fase de ascenso a Segunda División. Los dos nombres destacados del listado son Montalvo y Antoñín. Los dos son nombres imprescindibles en el once inicial del Nàstic y también son los jugadores más en forma del equipo.

De hecho, Antoñín, con dos asistencias, fue el principal argumento ofensivo del Nàstic contra la Gimnástica Segoviana. De momento, los dos se han mostrado expertos a la hora de gestionar esta problemática. Montalvo está apercibido desde el 1 de febrero y todavía no ha visto la quinta amarilla y Antoñín hace cuatro partidos que se encuentra en esta situación.

El Nàstic ya lo sufrió

El Nàstic ya sufrió una situación similar en la temporada 2021-2022. Entonces, el conjunto entrenado por Raül Agné entró en el play-off de ascenso con una victoria en el campo del Alcoyano en un partido en el que Javi Bonilla vio la quinta amarilla.

Bonilla era un jugador importante para los esquemas de Agné y no estuvo disponible en la eliminatoria contra el Racing de Ferrol. Por suerte, el conjunto grana no lo necesitó y acabó pasando a la final después de ganar 0-1. Eso sí, en aquel play-off, perder a un jugador era una baja más destacable, porque las eliminatorias eran a partido único.

Nuevo ciclo de amonestaciones

Una vez el Nàstic cierre la fase regular contra el Arenteiro, el ciclo de tarjetas amarillas volverá a cero para empezar uno nuevo. En la promoción, el ciclo será de tres amonestaciones con cuatro partidos por jugar. Es decir, si un jugador ve una amarilla cada partido que dispute, se perderá el último y definitivo para certificar el ascenso.

Aunque el play-off ya está asegurado, el Nàstic buscará el sábado una victoria que recupere las buenas sensaciones en el estreno del nuevo técnico en el Nou Estadi. Además, sumar tres puntos podría hacer que el club grana subiera hasta la tercera posición si el resto de resultados se dan. Asimismo, César tendrá que gestionar su plantilla para alcanzar el triunfo sin poner en riesgo la promoción.