96' Final Empate del Nàstic contra la Segoviana.

93' Salva Pol Domingo Contratque para la Segoviana. Tres contra dos que salva Pol Domingo.

93' ¡ Roberto Torres en el palo! Remate desde la frontal de Torres que va al palo.

92' ¡ Concha ! Mientras suele Concha y el remate sale muy por encima del travesaño.

90' Seis minutos de añadido El partido irá al 96'.

88' Borrego, expulsado. La Segoviana con 10 Falta de Borrego a Álex Jiménez, ve la segunda amarilla.

87' El Nàstic pide la hora La Segoviana insiste y el Nàstic hace minutos que ha firmado el empate.

85' ¡ Antoñín ! Chute cruzado del delantero demasiado blando.

85' Cambio de la Segoviana Se marcha Gómez y entra Maroto.

81' Primera ocasión del Nàstic de la segunda parte Centro lateral de Pablo Fernández que remata Antoñín Cortés que sale sería por poco.

80' De nuevo en un córner Nuevo servicio de esquina con peligro de la Segoviana. Ha tenido el 3-2 Chupo.

80' El Nàstic fuera físicamente La intensidad de la Segoviana es superior y el Nàstic se muestra un paso atrás. Muchas molestias.

77' Cambio de la Segoviana Entra Tellechea por Manu.

75' Tarjeta amarilla para la Segoviana La ve Manu cortando un contraataque de Antoñín cuando el delantero se marchaba solo. El Nàstic protesta la roja,

74' Tarjeta amarilla para el Nàstic La ve Roberto Torres.

73' Doble cambio de la Segoviana Entran Marcel Céspedes y Hugo Díaz por Fernán y Berlanga.

72' Tarjeta amarilla para el Nàstic La ve Óscar Sanz.

70' Tarjeta amarilla para el Nàstic La ve Dufur.

68' Pérdida y ocasión Mala cesión de la defensa del Nàstic que Fernán aprovecha para poner a prueba Rebollo.

66' Primer ataque del Nàstic Centro lateral a nadie de Pablo Fernández. Primera aproximación grana de la segunda mitad.

64' Tarjeta amarilla para el Nàstic La ve Pol Domingo.

62' Doble cambio grana Entra Concha y Álex Jiménez por Narro y Marc Fernández.

62' Roberto Torres guía El mediocampista es el hombre con más criterio sobre el césped. El Nàstic quiere crecer a partir de sus pasadas, pero la realidad es que, desde el gol, no ha pisado el área rival.

60' Cambio del Nàstic Entra David Juncà por Joan Oriol

57' Salva Joan Oriol el 3-2 y se lesiona Contraataque de libro de la Segoviana. Cuando López estaba a solas en la frontal, Joan Oriol sale de la nada para tirarse al suelo y evitar, milagrosamente, el 3-2. A su tiempo, se hace daño y pide el cambio.

53' Se hace daño Narro Golpe duro que se ha llevado el balear. Se queja del tobillo.

51' La Gimnástica reparte Mucha intensidad del conjunto local. Superior. Y se pasan con las faltas.

46' Empieza la segunda mitad Mueve la pelota la Segoviana.

45' Descanso Igualdad en el marcador buscada. Después de los dos goles, el Nàstic se ha quedado atrás y ha visto cómo la insistencia de la Segoviana igualaba a un 0-2.

40' En el octavo córner, un gol fantasma Insistía la Segoviana y ha tenido premio. Nuevo gol de córner, el del empate, en el octavo lanzamiento. Centro en el primer palo que Pascual remata en plancha. La pelota choca en el travesaño y bota, según percibe el árbitro, dentro de la portería de Dani Rebollo. Es dudoso.

38' Gol de la Segoviana

36' ¡Casi el gol olímpico! Jugada ensayada del Nàstic en un córner que Oliva tiene que evitar finalmente el gol olímpico.

33' Tarjeta amarilla para la Segoviana La ve Borrego para detener un contraataque.

28' La tiene Fernán Cadena de errores del Nàstic. Mala salida de pelota en el servicio de lado, tampoco consigue salir con la pelota con el pie poco después y Fernán remata desde la frontal y la pelota sale lamiendo el palo derecho de Rebollo.

27' Sexto córner de la Segoviana Nuevo servicio de esquina que el Nàstic consigue defender. Antes de la media hora ya hay 6 córners para la Segoviana.

25' La Segoviana con más intensidad La Segoviana se muestra con más fuerza y más ambición. La pelota está, normalmente, en el campo del Nàstic.

18' Avisaba la Segoviana y lo ha hecho fácil Después del primer gol, se ha jugado siempre en el campo del Nàstic. Esta agresividad la ha castigado el Nàstic con una contra para hacer el segundo, pero el guion es lo mismo. La presión de la Segoviana ha hecho perder pelotas al Nàstic y ha forzado un córner que ha acabado el gol. Muy fácil: centro al punto de penalti y Chupo remata con el pie.

16' Gol de la Segoviana



16' Muerde el Nàstic Se ve un Nàstic muy agresivo en la presión con Narro a la derecha.

13' Contraataque de manual De nuevo Antoñín. El delantero sale disparado a la contra después de defender un córner y marcha a solas a la portería rival. Al llegar a la frontal, cede la pelota a su escudero, Víctor Narro, que, sin defensores alrededor, no perdona y marca.

12' ¡GOL DEL NÀSTIC !



10' Antoñín cocina y Marc Fernández marca Pilotada en largo que Antoñín lucha con cuerpo y alma contra el central rival. Luchando, la grana gana el esférico y cuando queda la pelota muerta, aparece de la nada Marc Fernández para rematar a bocajarro y marcar el primero.

8' ¡ GOOOOL DEL NÀSTIC !

3' Lo intenta el Nàstic Ataque forzado por la derecha que Víctor Narro en primera instancia y Roberto Torres posteriormente acaban con un remate contra la defensa local.

1' ¡Empieza el partido! Mueve la pelota el Nàstic.

Céspedes en el banquillo visitante Hay un jugador del Nàstic en la Gimnástica. Marcel Céspedes, salouense, está cedido al conjunto segovià. Céspedes es lateral izquierdo y normalmente destaca más como carrilero. Está cedido por el Nàstic hasta a final de la temporada y el conjunto grana tiene el poder de renovarle el contrato una temporada más.

Cultural y Ponfe se juegan la corona En esta jornada simultánea de transistor hay dos equipos que se juegan la corona de la categoría. La Ponferradina recibe en la Cultural Leonesa en el Toralín en un derbi que puede ser decisivo. Si la Cultural gana o puntúa, podrían celebrar matemáticamente el ascenso a Segunda División. Si lo hace la Ponfe, el conjunto del Bierzo dependería de él mismo porque, entonces, una victoria en la última jornada las daría el ascenso y la Cultural iría al play-off.

Roberto Torres en el eje Nuevo cambio al once, sin Gorostidi, será Roberto Torres el compañero de Montalvo en el eje, dejando el extremo a Marc Fernández. Esta posición menos usual ya la jugó el navarro el día de su debut.

Dufurada Cambio inesperado al once inicial. Unai Dufur vuelve a un once titular un mes después de la última vez. Este 2025 no ha sido el año de Dufur. A pesar de ser uno indispensable al inicio del curso, este 2025 sólo ha jugado un total de 142 minutos y una única titularidad. Ahora, Luis César le ha dado una oportunidad de pasar por encima de Gorka Pérez y Antonio Leal por juntarse con Óscar Sanz en el eje.

"Entrenador nuevo, victoria asegurada" Hay una dicha en el mundo del fútbol que dice: "entrenador nuevo, victoria asegurada". El equipo que estrena técnico, normalmente lo hace ganando. Un triunfo es exactamente el que necesita el Nàstic: para romper una maldición fuera de casa desde el 1 de febrero, para asegurar el play-off y para empezar una nueva era sin más dudas. Eso sí, en contra no ha tenido efecto este dicho, porque tanto Barça Atlètic como Unionistas estrenaron técnico contra el Nàstic y perdieron. El Lugo también lo hizo, y empató (un punto envenenado).

Banquillo local Carmona (ps), López, Díaz, Astray, Céspedes, Tellechea, Marcos, Ibáñes, Maroto y Postigo (ps).

Once de la Gimnástica Segoviana Oliva, Molina, Abel, Rubén, Ferrán, Manu, Llorente, Borrego, Berlanga, Farrell y Gómez.

Banquillo grana: Los revulsivos de Luis César Alberto Varo, Gorka Pérez, David Juncà, Antonio Leal, Álex Jiménez, David Concha, Oriol Subirats (juvenil), Enric Pujol (juvenil) y Agus Gutiérrez (juvenil).

Primer once de Luis César 4-4-2. Dani Rebollo, Pol Domingo, Unai Dufur, Óscar Sanz, Joan Oriol, Roberto Torres, Marc Montalvo, Marc Fernández, Víctor Narro, Pablo Fernández y Antoñín Cortés.