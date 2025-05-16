La Segoviana se jugará el último tren para evitar el descenso contra el Nàstic

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic de Luis César se estrenará mañana en La Albufera en un partido que se ha convertido en una final. La Gimnástica Segoviana evitó el descenso la última jornada con un gol en el minuto 96’ que desató la euforia de los de Ramsés Gil. Ahora, los segovianos necesitan ganar a los tarraconenses y también el último partido y esperar que sus rivales fallen para alcanzar la permanencia. Los grana necesitan el triunfo para sellar el play-off y asustar a fantasmas a domicilio, así que tendrán que convertirse en los verdugos.

El conjunto segoviano recibió con la victoria contra el Sestao River una inyección de adrenalina después de una segunda vuelta para olvidar. Empezaron ganando al conjunto vasco con un gol matinal, pero el empate al 86’ los condenaba a Segunda RFEF. El gol en el 96’ ha dado esperanzas en un equipo que pasó de ser una de las revelaciones a uno de los principales candidatos al descenso en cuestión de meses y todo empezó con el Nàstic.

La Segoviana cerró 2024 a tres puntos del play-off. Los de Ramsés Gil cerraron imbatidos el mes de diciembre, ganando a la Andorra y la Cultural Leonesa en el Reino de León y después despidiéndose venciendo en el Lugo antes de las vacaciones de Navidad. Con todo, esta fue la última victoria como local del equipo porque este 2025 sólo ha alcanzado 3 victorias y todas han sido fuera de casa.

El Nàstic recibió la Gimnástica en el primer partido del año con una dinámica opuesta después de un diciembre para olvidar, pero el duelo de gimnásticos sirvió para despertar el monstruo goleador grana que estaba dormido. El Nàstic ganó por 5-0 un partido que podría haber acabado con una goleada mayor. Desde entonces, la Segoviana encadenó una dinámica de siete partidos sin ganar que lo enviaron directo a las posiciones de descenso. La pérdida de Davo, su pichichi, incrementó la decadencia de un equipo que, a pesar de todo, cerró filas con un entrenador que lleva en el equipo desde 2022.

Ramsés Gil volverá a enfrentarse al Nàstic, ahora con una nueva herramienta. Josh Ferrell fue la incorporación ofensiva para suplir Davo y, en 15 partidos que ha disputado, ha marcado 5 goles en lo que ha sido su debut a la categoría.

Con todo, el principal punto débil de la Segoviana es la defensa. El club de Castilla y León es el más goleado de la categoría con 66 goles. Su fragilidad defensiva es demoledora y, en los últimos partidos la solución que ha aplicado es un sistema de cinco defensores con dos carrileros. En esta fórmula ha destacado al salouense Marcel Céspedes. El jugador, que está cedido por el Nàstic hasta a final de curso, ha disputado 11 partidos desde que aterrizó en enero después de jugar media temporada cedido en el Alzira.

Tres bajas

El Nàstic de Luis César afronta el duelo con tres bajas. Migue Leal y Ander Gorostidi cumplirán ciclo de tarjetas amarillas. Por otra parte, Jaume Jardí tiene unas molestias físicas que no lo han dejado entrenar con normalidad durante la semana y que, a falta de las últimas sesiones, lo descartarían para sumarse a la expedición grana.