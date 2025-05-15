El Nàstic lanza una promoción con el objetivo de llenar el Nou Estadi la última jornada de campeonato

Imagen de la grada del Nuevo Estadio durante el partido de Play-Off contra el Ceuta.Adrián Dusch

El Nàstic quiere llenar el Nou Estadi Costa Daurada en el último partido de la liga regular y, por eso, ofrece una promoción exclusiva para sus abonados. El duelo, que tendrá lugar el sábado 24 de mayo a las 19 h contra el CD Arenteiro, será, presumiblemente, un partido clave para la clasificación para el Play-Off de ascenso, y los granas quieren contar con el apoyo del máximo de almas posibles.

Cada abonado podrá adquirir hasta 4 entradas a un precio especial de 5 euros cada una, disponibles únicamente a través de la plataforma online. La promoción ya está activa y se podrá utilizar hasta el mismo día del partido.

La oferta está sujeta a la disponibilidad de aforo de cada zona del estadio. En caso de que se agoten las entradas en el sector del abono, el socio se podrá seguir beneficiando de la promoción en otras zonas del recinto. Hay que tener en cuenta que se cargará un coste de gestión de 1,90 € por entrada.

El club se reserva el derecho a modificar las condiciones de la promoción.