El ascenso, un objetivo transformado en una necesidad que tiene que alcanzar Luis César

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic de Luis César ya empieza a rodar. Con tres sesiones en la espalda, el equipo empieza a asimilar los detalles que el nuevo técnico quiere impregnar en el juego antes de estrenarse oficialmente contra la Gimnástica Segoviana. El objetivo del ascenso de categoría es ahora una necesidad, tal como se verbalizó durante la presentación del técnico y por el momento de la temporada en el cual se ha dado el cambio. Con todo, no es un reto desconocido para un Luis César que lo asumió como una motivación y ya aceptó: «He venido para conseguir todo el que se pueda».

Ha pasado más de una década desde la segunda etapa a la grana del técnico gallego y más todavía del histórico ascenso a Primera División del Nàstic. En todo este tiempo, Luis César ha forjado un currículum que muestra su preparación para alcanzar el ascenso. Este camino ya lo recorrió con el Albacete la temporada 2013/2014. Esta gesta le permitió asumir las riendas del Lugo en una primera etapa que es histórica para la entidad gallega, porque es la mejor clasificación conseguida. Además, también ha cogido con éxito equipos en momentos críticos, como el Tenerife el curso 2018-2019 en el cual consiguió salvar en los cuatro partidos que dirigió.

En el otro cara de la moneda

Luis César llega para rematar el trabajo de Dani Vidal y alcanzar el ascenso, una situación que él mismo ya vivió con el Real Valladolid a Segunda División. Entonces, el equipo de Pucela se encontraba a tres puntos del play-off de ascenso a Primera División a ocho jornadas para el final de liga. Con todo, su destitución llegó después de perder en el Nou Estadi contra el Nàstic de Nano Rivas con un gol de Álvaro Vázquez al minuto 89’. Aquel curso lo completó Sergio González, quien acabó alcanzando el ascenso a través del play-off después de acabar en quinta posición.

Reivindicarse

El reto que ofrece el Nàstic es también una oportunidad para reivindicarse para el gallego. Después de salvar el Tenerife, el paso por los banquillos no fue tan afortunado. Primero cogió el Deportivo en un momento de máxima presión para los gallegos. Entonces dirigió 12 encuentros donde alcanzó dos victorias, cuatro empates y seis derrotas. Finalmente, su último equipo fue el Lugo en una segunda etapa en el tramo final del curso 2020/2021 en el cual dirigió 8 partidos y no ganó ninguno, sumando tres empates y cinco derrotas.

Les tareas a mejorar

Durante la presentación, Luis César dejó claro que no llega al equipo grana escudándose del pasado sea glorioso u horroroso». Su mejor carta de presentación será el duelo contra la Gimnástica Segoviana de este sábado, un partido que, en caso de victoria, aseguraría el play-off. César aterriza en el equipo para corregir las dos carencias que han causado la irregularidad a lo largo de la temporada: los partidos fuera de casa y la fragilidad defensiva. Los grana no ganan a domicilio desde el 1 de febrero contra el Celta Fortuna y muchos puntos que se han quedado por el camino han venido por errores defensivos. Encontrar una solución a estas debilidades es ahora el objetivo más inmediato del técnico para alcanzar el necesitado ascenso de categoría.