La pancarta que ha aparecido al Nou Estadi durante los entrenamientos del Nàstic

El pasado martes empezó la era de Luis César con los primeros entrenamientos en las riendas del equipo. Fue una sesión doble de trabajo en la cual los jugadores se ejercitaron en el campo Anexo y en el césped del Nou Estadi. En el templo grana les esperaba un mensaje que lucía al gol de montaña, concretamente a la grada de animación.

Una pancarta estaba colgada justo detrás de la portería con un mensaje claro: «Defended el escudo, defended Tarragona». Después del 'shock' que ha supuesto el cambio en el banquillo con tan poco tiempo de margen, para alcanzar el ascenso de la categoría, la peña Orgull Grana ha dejado el mensaje en el campo en señal de recuerdo a los jugadores de centrarse en el objetivo.

El Nàstic de Tarragona ha vuelto a entrenar en el Anexo y en el estadio este miércoles por la mañana y lo hará también con una única sesión mañana el jueves y viernes antes de salir en dirección Segovia para afrontar la penúltima jornada de competición contra la Gimnástica Segoviana.