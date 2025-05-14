Empieza la nueva era de Luis César: «Vengo al Nàstic porque siento que me necesitan»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Ayer empezó una nueva era en el Nàstic de Tarragona. La tercera venida de Luis César se formuló con una sesión doble de trabajo en la cual fue la primera toma de contacto con sus jugadores y también con su presentación, donde demostró su compromiso con el club destacando que si no fuera el Nàstic quien me llama, no vengo.

Quince años después de su anterior etapa, Luis César vuelve con un mensaje claro: «Lo daré todo para que este equipo consiga el objetivo». El gallego es un hombre importante a la historia grana. Fue el técnico que alcanzó el ascenso a Primera División ahora hace 19 años. En este sentido, el hecho de conocer la casa y su bagaje en el fútbol profesional han sido aspectos claves en esta decisión. De hecho, así lo subrayó durante la presentación el presidente Lluís Fàbregas: «Era Luis César o nadie. Es un excelente profesional que conoce la categoría y también el entorno».

Este punto también fue importante para César. El gallego destacó que «no vengo para encontrarme una puerta fría. Conozco esta sala de prensa, conozco el terreno, conozco la afición y tengo cariño al escudo». Además, añadió que «si me llaman y siento que me necesitan, yo vengo. Si no fuera el Nàstic no vendría. Aunque tuviera que luchar por salir del descenso, si es el Nàstic vengo». Con todo, tampoco quiso poner su pasado en el Nàstic como bandera y explicó que «no me gusta hablar del pasado, sea glorioso u horroroso. Soy un nuevo Luis César y hay jugadores de Tarragona en la plantilla que cuando alcancé el ascenso todavía estaban en la cuna».

Conocer el terreno

El nombre de Luis César hace meses que resuena en los pasillos del Nou Estadi Costa Daurada. Su venida no resultó una sorpresa cuando se hizo oficial pocas horas después de la marcha de Dani Vidal. En este tiempo, Luis César no ha estado parado y señaló que conoce bien a la plantilla que ahora tiene que gestionar. «Lo he visto casi todo. Cómo se gana contra el Amorebieta, como se empata contra la Zamora, cómo se gana al Zamora aquí en casa, cómo se gana en Vigo y cómo se pierde en Andorra».

En este sentido, subrayó que «los conozco y no los conozco». «He visto el huerto, pero sólo lo conoce quién lo cultiva. En el primer entrenamiento lo he empezado a conocer de verdad. He sentido el aroma de las flores, la química que transmiten los jugadores y los he empezado a escuchar como grupo y evaluarlos por su fútbol y su manera de competir».

Con todo, el técnico confesó que «me he encontrado una plantilla en shock. Al final, se ha marchado un hombre de club muy querido y había lazos personales y emocionales. Ha sido un impacto. Pero somos hombres de fútbol. Los entrenadores vienen y se marchan y es el momento de ser pragmático, defender el escudo y los intereses de la entidad, porque el bien del club es el bien de todos y se tiene que luchar por conseguirlo».

El ascenso

El cambio en el banquillo llega con el deber del ascenso de categoría. Luis César destacó durante la presentación que no lo ignora y subrayó que «vengo a conseguir todo el que se pueda». Con todo, destacó que «el objetivo es sentir cada entrenamiento» y se centró primero en el siguiente partido.

La primera prueba de fuego del técnico será el sábado contra la Gimnástica Segoviana a domicilio, lo que ha sido una tarea pendiente del curso. «Alguna cosa habrá si no se gana desde el 1 de febrero», mencionó a César. El sábado, tendrá la oportunidad de empezar la nueva era rompiendo la dinámica y ganando confianza.