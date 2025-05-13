Luis César dirige hoy su entrenamiento con Juan Vizcaíno como mano derecha

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

El Nàstic de Tarragona empieza hoy la nueva etapa con Luis César en el banquillo. El técnico gallego dirigirá hoy sus primeros entrenamientos, uno por la mañana a las 10.30 horas y una segunda jornada de trabajo a las 18 horas. De momento, lo hará acompañado de Juan Vizcaíno como nueva mano derecha, que todo apunta que será el segundo entrenador.

El de la Pobla de Mafumet se incorporó al cuerpo técnico de Dani Vidal el pasado mes de noviembre como nuevo asistente técnico. Quien fue jugador del Nàstic y también formó parte del cuerpo técnico de Cholo Simeone en el Atlético de Madrid continuará con Luis César, de la misma manera que el preparador físico Jordi Abella y el entrenador de porteros Manuel Oliva.

Vizcaíno, de momento, llena el agujero de Iván Moreno, que tampoco continuará en el cuerpo técnico del Nàstic y lo anunció por las redes sociales destacando que «Termina esta etapa en el club que llevo en la sangre. Casi dos temporadas llenas de buenos momentos y de algunos no tan buenos. Gracias para el apoyo. ¡Del Nàstic hasta el final!». Además, quien tampoco seguirá será el analista Jaume Garcia, quien acompañó también a Dani Vidal desde la etapa en la Pobla de Mafumet.

Estos primeros entrenamientos serán la primera prueba de contacto entre la plantilla del Nàstic y el nuevo técnico, Luis César, que llega con la patata caliente de alcanzar ahora el ascenso de la categoría. Primero, sin embargo, tendrá que cerrar la participación en el play-off de ascenso que está sólo a una victoria de distancia.

Estos serán las primeras sesiones antes de estrenarse en su tercera etapa en el Nàstic este sábado a domicilio contra la Gimnástica Segoviana, un equipo que se jugará el descenso con el Nàstic.