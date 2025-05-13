Dani Vidal se despide del Nàstic: «La Vidalneta es y siempre será grana»

Publicado por Arnau Montreal Quesada Creado: Actualizado:

Dani Vidal se despidió ayer tarde con emoción después de toda una vida en el Nàstic de Tarragona. El ya extécnico grana entró como un niño y ayer cerró una etapa de catorce años con el corazón roto. Vidal estuvo solo en el pupitre de la sala de prensa del Nou Estadi. Ningún miembro del Consejo de Administración ni la dirección deportiva estuvo presente, pero no estuvo solo, sino que fue apoyado por gran parte de la plantilla y sus familiares, así como una cincuentena de aficionados que lo recibieron al acabar la rueda de prensa.

Vidal estaba visiblemente emocionado y fue Manuel Oliva, entrenador de porteros grana, quien le dio los ánimos para iniciar un discurso del que nadie está preparado. «Quiero agradecer al club por darme la oportunidad de entrar en el fútbol profesional. En concreto a Josep Maria Andreu, con quien tengo una relación especial y a todos los empleados por el trato que han tenido conmigo», fueron las primeras palabras de Dani Vidal. Además, añadió que «agradecer también a Raül Agné, por el tiempo juntos y por ayudarme a estar listo para cuando llegó el momento. A los jugadores, por aguantarme en mis aciertos y errores. Y también al cuerpo técnico, que sólo nosotros sabemos lo que ha sido navegar juntos y me habéis dado aire cuando me faltaba». Finalmente, cerró con un mensaje claro antes de recibir una fuerte ovación: «La Vidalneta ha sido, es y será grana. No estaré tranquilo hasta que vea camisetas con esta furgoneta en Segunda División».

Del momento concreto del despido, Dani Vidal apuntó que «fue el domingo entorno de las 19 horas. Me llamaron y me dijeron que tenía que venir al club porque habría un cambio. Llegué y fue menos de 10 minutos. En estos momentos un entrenador no quiere explicaciones, quiere que sea lo más corto posible y volver a casa con la familia». Vidal destacó que entonces avisó al capitán, Joan Oriol, quien, a su tiempo, comunicó la noticia a la plantilla.

Esta temporada Dani Vidal ya salvó más de un ultimátum, y, preguntado si había notado falta de confianza, Vidal subrayó que «no es fácil confiar en un entrenador joven y se hizo. Evidentemente, sabemos la exigencia y la necesidad de salir de esta categoría. Pienso que no tienen –la directiva– un trabajo fácil. Estoy agradecido y quiero marcharme contento y con la conciencia tranquila». Ahora mismo, el Nàstic es quinto, con el play-off a sólo tres puntos de sellarse. En este sentido, Vidal explicó que «no me esperaba la decisión. El play-off está encauzado y tengo la gran confianza en que íbamos a llegar muy preparados al play-off. Hace dos años cogimos el equipo en descenso, el año pasado alcanzamos deportivamente un ascenso de categoría y a dos jornadas lo dejamos encauzado».

Recuerdos

Catorce años a la disciplina grana son muchos. «Llegué con 8 años, volví con 17 y desde allí hasta ahora. Hay muchos recuerdos», explicó Dani Vidal. El extécnico grana detalló que «el play-off del año pasado fue espectacular, me quedo también con las celebraciones de los goles dedicados al banquillo y también con la victoria del año pasado contra el Tarazona en el Nou Estadi».

Dani Vidal también tuvo palabras para la afición, sobre todo en las redes sociales y a fenómenos que surgieron de allí como el de la Vidalneta.

Finalmente, Dani Vidal apuntó que «eso es un aprendizaje. Me quiero preparar para próximos retos en esta categoría y en superiores. En cada club hay presión y ojalá tenga el apoyo que he tenido aquí en el día a día con la plantilla».