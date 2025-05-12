Ivan Moreno no seguirá en el cuerpo técnico del Nàstic

Iván Moreno en la rueda de prensa posterior al empate de la temporada pasada entre el Nàstic y el Deportivo de la Corunya (1-1).YouTube

Después del cese de Dani Vidal como a entrenador del Nàstic, su segundo al mando, Ivan Moreno, ha anunciado que no continuará tampoco en el banquillo grana, ahora comandado por Luis César Sampedro.

Moreno, ha compartido un breve mensaje de despedida a través de sus redes sociales: «Hoy acaba esta segunda etapa en el club que llevo en la sangre. Casi dos temporadas llenas de buenos momentos y de alguno no tan bueno. Gracias a todo el mundo por el apoyo. Del Nàstic FINS AL FINAL» ha escrito el ya extécnico grana.

Varios aficionados del Nàstic, han aprovechado la publicación para agradecerle el trabajo y desearle suerte.