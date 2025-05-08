Pol Domingo: «Estamos en el momento más bonito de la temporada y con los nuestros no fallaremos»

Publicado por Creado: Actualizado:

¿Cómo está el equipo después del duelo contra el Andorra?

«Fue una derrota dura y más porque fue contra un rival directo. Me quedo con las sensaciones positivas del partido. Al final tuvimos 6 o 7 ocasiones de gol. No tuvimos el acierto que normalmente tenemos en casa, pero jugando así y generando ocasiones acabaremos teniendo la recompensa».

¿Qué pasa fuera de casa para que no se pueda ver al Nàstic que se ve en el Nou Estadi?

«Es una realidad que fuera de casa nos está costando. En casa, con los nuestros al lado, son un equipo muy potente y como visitantes no damos con la tecla. Creo que este equipo compite allí aunque no conseguimos buenos resultados recientemente. No creo que sea la dinámica de toda la temporada, estamos teniendo ocasiones, pero se nos escapan los puntos por detalles en las áreas y estamos trabajando para solucionarlo».

Después de la derrota contra el Andorra y perder la opción de quedar primero, ¿hacia dónde tiene que mirar el equipo?

«Siempre en el siguiente partido. El fútbol no espera y contra el Lugo tenemos una final. Tenemos que sacar los tres puntos con nuestra afición y después ya pensaremos en el siguiente rival. Estamos en el tramo más bonito de la temporada y con los nuestros dando apoyo estoy seguro de que no fallaremos».

¿El 'play-off' es una oportunidad o un castigo?

«Es una oportunidad que muchos equipos querrían conseguir al principio de la temporada. No es fácil hacer un play-off en Primera Federación y lo sabemos, así que nuestro trabajo ahora es seguir trabajando para asegurarlo ganando primero al Lugo el sábado».

¿Más allá de los puntos, también se necesita una victoria para sumar confianza?

«Está todo ligado. En esta liguilla de tres partidos tenemos que sacar los máximos puntos posibles para asegurar una buena posición y llegar con buena dinámica al play-off. Confianza tenemos. Por la afición, por el equipo y por la ciudad sacaremos adelante el objetivo que estamos luchando durante toda la temporada».

El duelo contra el Andorra fue su retorno después de la lesión. ¿Cómo se siente?

«La verdad es que fue una lesión un poco complicada porque me rompí el ísquio por dos sitios diferentes. Me ha costado un poco más de lo esperado recuperarme, pero me siento bien y es cuestión de ir rodando, de coger ritmo competitivo otra vez».

¿Cómo encara la competencia con Migue Leal?

«Eso es fútbol y siempre hay mucha competencia y mucha competitividad. Migue Leal es un gran jugador que ha dado un plus al equipo. Mi trabajo ahora es seguir trabajando para conseguir las oportunidades. Los dos estamos entrenando bien y mi tarea es complicar la decisión al míster para decidir su mejor opción. Dentro de un equipo la competencia es muy buena y sube el nivel los dos. La realidad es que un puesto en el once del Nàstic es muy caro, hay jugadores de gran nivel y ahora toca trabajar para obtener un hueco».

Debutó como central y hace unos años ganó la posición a Carlos Albarrán en el lateral derecho. ¿Ahora, en una defensa con tantos cambios en el eje, se ve volviendo a la posición de central?

«El míster ya sabe que estoy dispuesto a jugar en la posición que necesite el equipo. Estoy dispuesto a jugar de todo, como si hiciera falta jugar de portero».

¿Como ve el duelo del sábado contra el Lugo?

«En este momento de la temporada todos los equipos se juegan mucho así que me espero un partido muy duro en el que tendremos que mostrar nuestra mejor versión, pero estoy seguro de que con un Nou Estadi lleno lo tendremos de cara».

¿Este junio acaba contrato con el Nàstic, por donde pasa el futuro de Pol Domingo?

«La verdad es que ahora mismo estoy concentrado en los partidos que quedan. Tenemos que hacerlo lo mejor posible y competir al máximo para conseguir el objetivo. A partir de aquí, ya veremos».